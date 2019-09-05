Yerli ve milli olanaklarla yapılması öngörülen TÜRKSAT 6A için Ulaştırma ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıkları bir dizi görüşme yapıyor. Görüşmelere, projede yer alan TÜBİTAK, TUSAŞ, ASELSAN, CTech gibi kurum ve kuruluşlar da katılıyor. Üretim sürecinde yaşanan sorunlar, maliyet artışları, uydunun 2020 yılının aralık ayına yetiştirilmesi için atılması gereken adımlar konuşuluyor.

YENİ ÖDENEK TALEBİ

Proje için başlangıçta “anahtar teslim” yaklaşık 600 milyon TL ödenek öngörülmüştü. Bunun, önemli bölümü Ulaştırma Bakanlığı’nca karşılandı. TÜBİTAK da belli tutarda finansman desteğinde bulundu. Projenin, ödenekler harcanmasına karşın ancak yüzde 60’a yakını tamamlanabildi. Bu nedenle Ulaştırma Bakanlığı’ndan yeni ödenek talebinde bulunuldu. Gerekçe olarak geçen yıl ağustos ayında dolar kurunda yaşanan olağanüstü artış ve buna bağlı olarak maliyetlerin yükselmesi gösterildi. Görüşmelerde, süre uzatımı da talep edildi.

100 MİLYON TL

Ulaştırma Bakanlığı’nın, proje için 100 milyon TL daha aktarması gündeme geldi. Bu konuda bir çalışma yapıldığı belirtiliyor.

Peki, uydu ne zaman tamamlanacak? Süre uzatılacak mı? Bu soruya yanıt vermeden önce projenin geçmişine ilişkin kısa bilgi verelim. TÜRKSAT 6A projesi, 15 Aralık 2014 tarihinde başladı. Projenin toplam süresi 60 ay olarak planlandı. 5 yılda tamamlanması hedeflendi. Bu hedef tutturulamadı.

Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü döneminde “bir defa ve son kez” olmak kaydıyla süre 2019 yılı aralık ayından 2020 yılı aralık ayına uzatıldı. Bu sürenin 6 ay ya da 1 yıl kadar daha uzatılması tartışılıyor. 1 yıl uzatılması halinde proje 2021 yılı aralık ayında tamamlanacak ve teslim edilecek.

YENİ BİR PROTOKOL

100 milyon TL ek ödenek ve süre uzatımı konusunda çalışmaların tamamlanması durumunda Ulaştırma ve Sanayi bakanlıkları arasında yeni bir protokolün imzalanması bekleniyor.