TÜRKSOY'dan TRT Genel Müdürü Eren'e ödül - ANKARA



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :-Sinevizyon gösterimi-TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren ve TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Dr. Düsen Kaseinov'un salona girmesi-Salondaki katılımcılar-TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Eren'in konuşması-TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov'un konuşması-Konuşmanın ardından Kaseinov'un İbrahim Eren'e madalya, çiçek ve Cengiz Aytmatov albümü takdim etmesi-Toplu fotoğraf çekimi-TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Eren'in tören sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklama

ANKARA - TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, "Bizlerin temel amacı Türk dünyasına hizmet etmektir. Türkistan coğrafyası ile Anadolu'nun ilişkisini tekrar canlandırmak ve hafızaları kuvvetlendirmek amacıyla program, dizi ve belgeselleri hayata geçirmeye devam edeceğiz." dedi.Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatınca (TÜRKSOY),"Türk dünyasının kültürel bütünleşmesine katkılarından" dolayı "Cengiz Aytmatov Altın Madalyası"na layık görülen Eren, Teşkilat binasında düzenlenen törende konuştu.Böyle kıymetli bir ödülü almaktan büyük onur ve gurur duyduğunu belirten Eren, Türkiye'nin yanı başındaki Suriye'de devam eden savaş nedeniyle ölenlere Allah'tan rahmet, evinden edilenlere sabır diledi.Ülkenin sınırlarının korunması, bağımsızlığı için canını feda etmekten hiçbir zaman kaçınmayan şanlı Türk ordusuna muvaffakiyetler dileyen Eren, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere şifa diledi.Eren, Türk dünyasının, Türkiye'nin kültüründe en temel öğenin, Semerkand Buhara Maveraünnehir coğrafyasından gelen "Hanefi Maturidi" ekolü olduğunu dile getirerek bu ekol sayesinde yüzyıllardır bu topraklarda hiçbir zaman düşmana boyun eğilmediğini, birçok kahramanlığın olduğunu vurguladı.TRT olarak, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin yıkıldığı 1990'lı yılların başından itibaren Türkistan ve Türk-İslam coğrafyasında temsilcilikler açtıklarını anımsatan Eren, TRT'nin buralara yaptığı katkıların, kurumun en temel unsurlarından biri olduğunun altını çizdi.Son yıllarda 14 televizyon ve 16 radyo kanalı ile TRT'nin dünya çapında çok büyük bir kamu yayıncısı olduğunu belirten Eren, TRT Avaz kanalının ise kurulduğu günden itibaren Türk dünyasına katkı sağlamayı amaç edindiğini söyledi.Eren, Türk dünyasının UNESCO'su olan TÜRKSOY ile yaptıkları ortak iş birliği kapsamında, Teşkilatın yaptığı tüm faaliyetlerin yayın sponsoru olmaktan duydukları gururu ifade ederek şöyle konuştu:"Bizlerin temel amacı Türk dünyasına hizmet etmektir. TRT Avaz'ın bu amacı doğrultusunda yaptığı her iş zaten görevimizdir. Bu sebeple TÜRKSOY'un yaptığımız bu görevde bizlere desteği, katkısı çok değerlidir. Ben bu nedenle teşekkür ediyorum. TÜRKSOY'un yaptıkları, Türk dünyasının diline, kültürüne ve sanatına katkıları paha biçilmezdir. TÜRKSOY'un katkılarına biz hep beraber şahitlik etmekteyiz. Biz de ömrümüzü bu coğrafyaya vakfettik. Allah nasip ederse yapacağımız birçok iş var. Birçok projeyi hayata geçirmek için sabırsızlanıyoruz. Türkistan coğrafyası ile Anadolu'nun ilişkisini tekrar canlandırmak ve hafızaları kuvvetlendirmek amacıyla program, dizi ve belgeselleri hem hayata geçiriyoruz hem de hayata geçirmeye devam edeceğiz."Eren, Cengiz Aytmatov anısına verilen altın madalyayı şahsı ve TRT'ye layık gördükleri için TÜRKSOY yöneticilerine şükranlarını sundu."Her türlü övgüye layık"TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Dr. Düsen Kaseinov da TÜRKSOY çatısı altında Türk dünyasının değerli gönüldaşlarını ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.TRT'nin, TÜRKSOY'un yaptığı çalışmalara verdiği desteğin önemine işaret eden Kaseinov, TÜRKSOY'un atalardan kalan zengin kültürel mirasın yaşatılmasını sağlayarak dünyaya tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla dünyanın çeşitli bölge ve ülkelerinde faaliyetlerini yılmadan sürdürdüğünü kaydetti.Kaseinov, 27 yıldır yaptıkları bu çalışmaların geniş kitlelere ulaştırılmasında en büyük katkıyı, başta TRT olmak üzere basının sağladığına işaret ederek, "Çeyrek asrı geçen bu süreçte, TÜRKSOY'un faaliyetlerine TRT her zaman destek olmuştur. Bu destek, TRT Avaz'ın kuruluşundan sonra, özellikle de Sayın Genel Müdür İbrahim Eren'in döneminde artarak devam etmiş, TÜRKSOY ve TRT arasında imzalanan protokol ile daha üst seviyeye çıkmıştır." dedi.TÜRKSOY ile TRT arasındaki iş birliği örneklerinin saymakla bitirilemeyeceğini vurgulayan Kaseinov, Türk dünyasına yönelik çok sayıda program yapan ve bunun yanı sıra TÜRKSOY'un çalışmalarına desteklerini esirgemeyen TRT yönetimi ve bütün çalışanlarının her türlü övgüye layık olduğunu söyledi.Konuşmanın ardından Kaseinov, İbrahim Eren'e madalya, çiçek ve Cengiz Aytmatov albümü takdim etti.Törene, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev ile çok sayıda davetli de katıldı."Hizmetlerimiz katlanarak artacak"TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, tören sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, TÜRKSOY tarafından Cengiz Aytmatov adına TRT'ye verilen altın madalyayı almaktan büyük onur ve gurur duyduklarını söyledi.Bu madalyanın, üzerlerindeki vazifeyi bir kat daha artırdığını belirten Eren, "Bundan sonra da biz TRT olarak Türk dünyasına hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu hizmetlerimiz katlanarak artacak." diye konuştu.Eren, TÜRKSOY'a teşekkür ederek TRT Avaz başta olmak üzere kurumun tüm çalışanlarını tebrik etti.