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        Haberler Ekonomi Turizm TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, Yunan adaları için 7 günlük vize muafiyetini değerlendirdi - Turizm Haberleri

        TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, Yunan adaları için 7 günlük vize muafiyetini değerlendirdi

        Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Yunanistan'ın, adalarını ziyaret edecek Türk vatandaşlarına vize kolaylığı getirmesinin turizmi destekleyeceğini belirterek "Yunan adalarına giden ziyaretçi sayısının artmasına vesile olacak önemli bir adım olacağını düşünüyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 20:08 Güncelleme: 07.12.2023 - 20:08
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        TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, Yunan adaları için 7 günlük vize muafiyetini değerlendirdi
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atina ziyareti sırasında düzenlenen ortak basın toplantısında, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunan adalarını ziyaret edecek Türk vatandaşlarına tüm yıl boyunca 7 gün vize muafiyeti sağlanacağını söyledi.

        Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Türkiye'den Yunanistan'a giden ziyaretçi sayısı en yüksek seviyesine, 2017 yılı itibarıyla 921 bin kişi ile ulaşmıştı. Salgın döneminde yaşanan gerilemenin ardından ziyaretçi sayısında yeniden toparlanma yaşanmış ve Yunanistan'a giden Türk vatandaşlarının sayısı 585 bin düzeyine yükselmişti. Bu sayının daha da artması konusunda en büyük engeli ise vize konusunda yaşanan sıkıntılar oluşturuyordu. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Atina ziyaretinde açıklanan vize kolaylığının turizm hareketini destekleyeceğini ve Yunan adalarına giden ziyaretçi sayısının artmasına vesile olacak önemli bir adım olacağını düşünüyoruz."

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