Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Göbeklitepe'nin UNESCO tarafından "dünya mirası" olarak tescillenmesinin, turistik destinasyon olarak daha geniş kitlelerce tanınmasına önemli katkı sağladığını ifade etti.
Göbeklitepe'nin 12 bin yıllık geçmişiyle hem yerli hem de yabancı turistlerin en fazla ilgi duyduğu yerler arasında bulunduğunu anlatan Bağlıkaya, "Göbeklitepe turizm açısından çok önemli bir mekan. Devletin en üst düzeyinde de yeteri kadar karşılık buluyor. Bu yıl Göbeklitepe ekseninde Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin için 1 milyon turiste ulaşmayı bekliyoruz. Böyle bir potansiyel burada var." diye konuştu.
Bağlıkaya, Göbeklitepe'nin sadece Şanlıurfa'nın değil bölge kentlerinin tamamının turizmine katkı sunacağına dikkati çekti.
Bölgede yılın ilk 3 ayında büyük turizm hareketliliği yaşandığını vurgulayan Bağlıkaya, bölgedeki illeri gezerek bu alanda var olan sorunları gidermeye çalıştıklarını dile getirdi.
"BAYRAM TATİLİ KÜLTÜR TURİZMİNİ ARTIRACAK"
Firuz Bağlıkaya, Türkiye'de kültür turizmine ilginin son yıllarda artarak devam ettiğini söyledi. Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığına işaret eden Bağlıkaya, şu ifadeleri kullandı:
"Kültür turizmine ilgi geçen yıldan bu yıla 3 kat arttı. 9 günlük bayram tatilinin de kültür turizmini daha da artıracağını düşünüyoruz. Çünkü deniz, kum, güneş tatili için gelen yerli ve yabancı turistler, hem fiyatların yukarıda olması hem de tatil mekanlarında istenildiği kadar yer bulunmaması nedeniyle kültür turizmine biraz daha ağırlık verdi. Kültür turizmi hızlı bir şekilde yukarıya çıkıyor. 9 günlük bayram tatili de bu yükselişe biraz daha ivme kazandıracaktır."
"YEREL KÜLTÜREL ÖZELLİKLERİMİZİ KAYBETMEMELİYİZ"
Bölgenin tamamında konaklama sorunu bulunduğunu belirten Bağlıkaya, "Bunun sevindirici tarafı ise iç turizmdeki canlılığın göstergesi olması." dedi.
Turistlere geldikleri bölgenin en iyi şekilde hissettirilmesi gerektiğini kaydeden Bağlıkaya, "Turistlerin, Şanlıurfa'ya geldiğinde Şanlıurfa'da olduğunu anlayacağı şekilde yaşaması gerekiyor. Yerel, kültürel özelliklerimizi kaybetmeden, bunlara da sahip çıkarak, mümkün olduğu kadar hem iç hem dış turizmde dünyaya açılmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.
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