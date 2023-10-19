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        Haberler Gündem TUS tercihleri ne zaman? 2. dönem 2023 TUS/2 tercihi nasıl yapılır, ne zaman başlayacak?

        TUS tercihleri ne zaman başlıyor? 2023 TUS/2 tercihi nasıl yapılır?

        Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonuçları 19 Ekim tarihi itibarıyla açıklandı. Sonuçların erişime açılmasının ardından gözler "2. dönem TUS tercihleri ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtına çevrildi. İşte, 2023 TUS/2 tercih tarihlerine ilişkin detaylar haberimizin devamında...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2023 - 11:12 Güncelleme: 19.10.2023 - 11:12
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        24 Eylül 2023 tarihinde uygulanan 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 2. Dönem) sonuçları 19 Ekim'de adayların erişime açıldı. Sınav sonuçlarının duyurulmasının ardından sıra TUS tercihlerine geldi. Peki, 2. dönem TUS tercihleri ne zaman başlıyor ve tercih nasıl yapılır? İşte, konuya dair güncel bilgiler...

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        TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        TUS tercih tarihleri henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından açıklanacak TUS tercih kılavuzunun ardından tercih süreci başlayacak. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecek.

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        TUS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

        Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

        Adaylar, programlara puanları, tercih sıraları ve programların kontenjanları göz önünde tutularak yerleştirilecektir.

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        TUS sonucuna göre yerleştirme/ek yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği ve mesleğini yapmaya yetkili olma yani diplomasının Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş olma şartı aranır.

        Adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir. Adaylar kendilerine tanınan tercih haklarının hepsini kullanmak zorunda değildirler.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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