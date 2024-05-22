TÜSİAD'dan İmamoğlu'na ziyaret

TÜSİAD Yönetim Kurulu heyeti İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

İBB Başkanı İmamoğlu ziyaretle ilgili X hesabından yaptığı açıklamada "TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve dernek yönetimine ziyaretleri için teşekkürler. İş dünyası ile karşılıklı olarak uyumlu çalışmamızı her alanda göstermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve dernek yönetimine ziyaretleri için teşekkürler. İş dünyası ile karşılıklı olarak uyumlu çalışmamızı her alanda göstermeye devam edeceğiz. pic.twitter.com/0sDBwVTa0s — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 21, 2024

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ise paylaşımında "Yönetim Kurulu heyetimiz ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret ettik. Ülkemizin kalkınmasının itici gücü olan İstanbul için öncelikleri ele aldık. Sayın İmamoğlu’ya verimli toplantı için teşekkür ediyoruz" dedi.