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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TÜSİAD'dan İmamoğlu'na ziyaret - İş-Yaşam Haberleri

        TÜSİAD'dan İmamoğlu'na ziyaret

        TÜSİAD Yönetim Kurulu heyeti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2024 - 10:33 Güncelleme: 22.05.2024 - 10:38
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        TÜSİAD'dan İmamoğlu'na ziyaret
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        TÜSİAD Yönetim Kurulu heyeti İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

        İBB Başkanı İmamoğlu ziyaretle ilgili X hesabından yaptığı açıklamada "TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve dernek yönetimine ziyaretleri için teşekkürler. İş dünyası ile karşılıklı olarak uyumlu çalışmamızı her alanda göstermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

        TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ise paylaşımında "Yönetim Kurulu heyetimiz ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret ettik. Ülkemizin kalkınmasının itici gücü olan İstanbul için öncelikleri ele aldık. Sayın İmamoğlu’ya verimli toplantı için teşekkür ediyoruz" dedi.

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