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Tutankamon'un hazineleri, mezarının keşfedilişinin 100. yılında tek müzede toplanıyor

Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı Ahmed İsa, 5 Kasım'da Luksor kentinde Tutankhamon'un mezarının keşfinin 100. yılı dolayısıyla yapılan kutlamalarda "taşınmanın yakında gerçekleşeceğini" söyledi

Tutankamon'un hazineleri, mezarının keşfedilişinin 100. yılında tek müzede toplanıyor
Tek müzede toplanacak
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AA

Mısır, Tutankamon'un 1922'de keşfedilen mezarında bulunan hazinelerin restorasyonu için harekete geçti.

Halihazırda çoğunluğu başkentteki Kahire Müzesi'nde bulunan, bazıları Şarm el-Şeyh ve Hurgada'daki müzelerde sergilenen Tutankamon'un hazinesine ait tüm parçalar gerekli restorasyonun tamamlanmasının ardından yeni açılacak Büyük Mısır Müzesi'ne taşınacak.

Parçaların taşınacağı tarih henüz netleşmezken, bu işlemin yıl sonundan önce gerçekleşmesi bekleniyor.

Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı Ahmed İsa, 5 Kasım'da Luksor kentinde Tutankhamon'un mezarının keşfinin 100. yılı dolayısıyla yapılan kutlamalarda "taşınmanın yakında gerçekleşeceğini" söyledi.

Tutankhamon'un Mısır için bir efsane olduğunu dile getiren İsa, hazinelerin tamamının yeni açılacak Büyük Mısır Müzesi'ne taşınarak sergileneceğini ifade etti.

Mezarın bulunuşu "20. yüzyılın en büyük arkeolojik keşfi"

İngiliz arkeolog ve Mısırbilimci Howard Carter, Kasım 1922'de Mısır'ın Luksor kentindeki ünlü Krallar Vadisi'nde firavun Tutankamon'un mezarını keşfetti.

Ömrünü Antik Mısır'la alakalı çalışmalara adayan Carter, Mısır firavunlarının gömüldüğü Krallar Vadisi'nde uzun süren çabaları sonucu ilk olarak mezarın toprak altındaki basamaklarını keşfetti, daha sonra yavaş yavaş ilerleyerek mezara kadar ulaştı.

Dünya çapında bir etki yapan bu keşifte mezarda "Kral Tut" olarak da bilinen Tutankamon'un tabutu, altından yapılmış maskesi ve beraber gömüldüğü binlerce parça eşya bulundu.

"Küçük Firavun" ve "Altın Firavun" lakaplı Kral Tutankamon'un KV62 numaralı antik kaya mezarının bulunması, "20. yüzyılın en büyük arkeolojik keşfi" olarak tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.

Görkemli mezardan çıkarılan eşyalar, Kahire Müzesi'ne taşınırken Tutankamon'un mumyası mezarında bırakıldı.

Çocuk yaşta firavun olan ve genç yaşta hayatını kaybeden Tutankamon'un mumyası, uzun yıllardır mezarındaki korunaklı cam bölmede ziyaretçiler tarafından görülebiliyor.

Tutankamon ve hazineleri

Tutankamon, Antik Mısır'ın Yeni Krallığı dönemi 18. hanedanlığın sonunda MÖ 1332 – MÖ 1323 yıllarında hüküm sürdü. 9 yaşında tahta çıkıp, 19 yaşında aniden vefat eden firavunun, mezarının bulunmasının ardından ölüm nedeni hakkında pek çok araştırma yapıldı. Araştırmalar sonucu birçok teori ortaya atılırken, kesin bir sonuca ulaşılamadı.

Genç kralın mezarında sağlam bir altın tabut, altın yüz maskesi, tahtlar, ok yayları , trompetler, nilüfer kadehi, mobilyalar, yiyecekler, şaraplar, sandaletler dahil olmak üzere 5 binden fazla eşya bulundu.

"Cenaze maskesi" olarak bilinen altın maske, mezarda bulunan eşyaların en görkemlileri arasında yerini aldı. Kahire Müzesi'nde sergilenen bu parça, ziyaretçiler tarafından çok ilgi görüyor.

Tutankamon'un hazinesi, bulunduğu yıldan bu yana Asya'dan Avrupa'ya pek çok ülkedeki sergilerde dünyayı dolaştı.

Büyük Mısır Müzesi

Mısır'ın başkenti Kahire'de, Giza Piramitleri'nin karşısındaki alanda inşa edilen müzenin yıl sonuna kadar açılması bekleniyor.

Piramitlere atıfla üçgen mimarinin hakim olduğu büyük komplekste, sergi alanı, konferans salonları, eğitim alanları da bulunacak.

Dünyanın en büyük arkeolojik müzelerinden biri olacak tesiste 100 binden fazla eser sergilenecek. 5 bin parçadan oluşan Tutankamon'a ait eşyalar, müzenin en önemli eserleri arasında sayılıyor.

Müzede Tutankamon için 7 bin metrekare alan tahsis edilirken, ziyaretçiler, firavunun tüm hazinesini tek bir alanda görme imkanına sahip olacak.

Mısır'ın tüm müzelerinden ve depolarından toplanan Tutankamon koleksiyonunun tamamı bir arada ilk kez bu müzede sergilenecek. Koleksiyonun çoğu parçası restore edilirken, daha önce sergilenmeyen ve ağır hasar aldığı için saklanan eserler de restore edilerek müzedeki yerini alacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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