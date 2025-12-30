Habertürk
        Tütün mamulleri ve alkollü içki satış belgelerine zam - İş-Yaşam Haberleri

        Tütün mamulleri ve alkollü içki satış belgelerine zam

        Tütün mamulleri ve alkollü içkiler için toptan satış belge bedeli 2026'da 82 bin 624 lira olacak

        Giriş: 30.12.2025 - 07:27 Güncelleme: 30.12.2025 - 07:27
        Tütün mamulleri ve alkollü içki satış belgelerine zam
        Tarım ve Orman Bakanlığının "Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15. Maddesinin Uygulanmasıyla İlgili Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Tebliğle tütün mamulleri ve alkollü içkilerin satış belgelerinin 2026 yılı bedelleri belirlendi.

        Buna göre, tütün mamulleri ve alkollü içkiler için toptan satış belge bedeli 82 bin 624 TL olacak.

        Perakende satış belgelerinin bedeli ise il merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içinde 4 bin 240 TL, ilçe merkezlerinde 2 bin 802 TL, diğer mahallerde bin 17 TL olarak uygulanacak.

        Açık içki satış belgeleri için il merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içinde 17 bin 704 TL, diğer mahallerde 6 bin 792 TL bedel ödenecek.

        Samsun'da açık denizde sürüklenen tekne kıyıya çekildi

        Samsun'un Tekkeköy ilçesi açıklarında halatlarının çözülmesi sonucu sürüklenmeye başlayan ve içerisinde kimsenin bulunmadığı tespit edilen tekne, deniz polis tarafından kıyıya çekildi.  

