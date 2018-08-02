Rusya’da 60 yaşındaki bir adam, evinin banyosunda kayıp düştü. İsmi açıklanmayan adam, yerdeki tuvalet fırçasının üstüne düşünce fırçanın sapı, adamın gözüne saplandı.

The Sun gazetesinde yer alan habere göre; Talihsiz adam Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında bir hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, önce fırçayı gözün hemen üstünden kesti ancak sapı hemen çıkarmak mümkün olmadığı için kafatasını da açmak zorunda kaldı.

Raporlara göre, cerrahlar önce kırık kemikleri, sonra da fırçanın kalan sapını çıkardılar. Uzmanlar, ameliyatın başarılı geçtiğini söyledi ancak hasta bir süre komada kaldı.

Ameliyattan sonra yerel bir hastaneye kaldırılan adam, birkaç gün sonra komadayken hayatını kaybetti.

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