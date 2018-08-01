Greg Manteufel, köpeği bacağını yaladıktan sonra hayatı tehdit eden bir enfeksiyonun tetiklemesi sonucunda kollarını ve bacaklarını kaybetti.

İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; ABD'nin Wisconsin eyaletinde yaşayan 48 yaşındaki Greg Manteufel, hayatını karartan bir olayla karşı karşıya kaldı.

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HEM KOLLARI HEM BACAKLARI KESİLDİ

Manteufel, geçen ay ateş, kusma ve ishal gibi grip benzeri belirtiler yaşamaya başladı. Kollarında ve bacaklarında da çürükler meydana gelince soluğu acil serviste aldı.

Talihsiz adamda kapnocytophaga canimorsus adı verilen bakterinin kan enfeksiyonuna sebep olduğu belirtildi.

Uzmanlar, kapnocytophaga canimorsus bakterisinin sağlıklı kediler ve köpeklerin tükürüklerinde bulunduğunu, ancak bağışıklık sistemi baskılanmış insanlarda enfeksiyona yol açabileceğini kaydetti.

Köpeğinin bacağını yalaması sonucu bu hale gelen Greg Manteufel'in kolları ve bacakları kesildi. Üstelik burnu da çürüyen talihsiz adamın burnundan da operasyon geçireceği açıklandı.

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BAKTERİLER İNSANLARA YALAMA YA DA ISIRIKLARLA BULAŞABİLİR

Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH)'ne göre; kapnocytophaga canimorsus adı verilen bakteri, sağlıklı köpeklerin ve kedilerin tükürüğünde bulunuyor.

Japonya'da 2014'te yapılan bir araştırma, bu bakterilerin köpeklerin yüzde 69'unda, kedilerin de yüzde 54'ünde bulunduğunu ortaya koydu. Bakteriler insanlara ısırık ya da yalama yoluyla bulaşabiliyor.

Yapılan açıklamaya göre; çoğu insan, bu bakterilerle enfekte olsa bile herhangi bir semptom görülmeden hayatına devam ediyor. Fransa'da yapılmış 2003 tarihli bir çalışmaya göre ise; bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerde bu bakteriler ağır hastalıklara sebep olabiliyor.