Tuz Gölü'nden kahreden kareler 0:00 / 0:00

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CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu CHP Sözcüsü Murat Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İklim komisyonu olarak saha çalışması yaparken çok üzücü bir haber aldım. Tuz gölünde 2000 yavru flamingo toplu şekilde ölmüş. Tuz gölünde artık flamingo yok çünkü su yok" ifadelerini kullandı.

Bakan paylaşımına şöyle devam etti: "Binlerce yıldır yaşadıkları, kuluçkaya yattıkları Tuz gölünü kuruttuk barajlardan onları yaşatacak kadar bile su veremedik 18.000-20.000 yavrunun olduğu Tuz gölünde 2000’e düşen yavruları da koruyamadık. Bu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı için kara bir lekedir."