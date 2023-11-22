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        Haberler Yaşam Tuz Gölü Nerede? Tuz Gölü'ne Nasıl Gidilir ve Hangi Şehirde?

        Tuz Gölü nerede? Tuz Gölü'ne nasıl gidilir ve hangi şehirde?

        Ülkemiz bulunduğu coğrafik konum itibariyle pek çok doğal güzelliği bir arada barındırmaktadır. Bu tabii güzellikleri görmek için her yıl binlerce turist ülkemize gelmektedir. Bu tabii güzelliklerden biri de Tuz Gölü'dür. Tuz Gölü nerede? Tuz Gölü'ne nasıl gidilir ve hangi şehirde? İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2023 - 11:35 Güncelleme: 22.11.2023 - 11:35
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        Tuz Gölü nerede?
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        Tuz Gölü, dışarıya akıntısı olmayan kapalı havza gölüdür. Yağış alanı geniştir ancak bu rağmen beslenme kaynakları zayıftır. Öyle ki ülkemizin en az yağış düşen alanları arasında yer almaktadır. Ayrıca Tuz Gölü, aşırı buharlaşmanın etkisiyle yaz ayları kurumaktadır. Tuz gölü nerede? Tuz gölü nereye bağlı? Tuz gölü özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

        Tuz Gölü Nerede?

        Tuz Gölü, Ankara, Konya ve de Aksaray illerinin sınırının kesiştiği bir noktada yer almaktadır. Genel olarak Aksaray'a daha yakındır. Araç ile Aksaray'a ortalama 1 saatlik mesafededir. İç Anadolu Bölgesi‘nde yer alan göl, Ankara'ya ise yaklaşık 2 saatlik bir uzaklıkta bulunmaktadır.

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        Tuz Gölü, genel itibariyle çoğumuzun aşina olduğu bir göldür. Coğrafi derslerimize konu olan göllerden biri olan Tuz Gölü, jeolojik olarak tektonik kökenlidir. Oldukça büyük olmasına karşın ülkemizin en sığ göllerinden biridir. Derinliği birçok yerde 0.5 metreden azdır. Suyun bol olduğu ilkbahar aylarında ise göl alanı 164.200 hektara ulaşmaktadır. Gölün deniz seviyesinden yüksekliği 905 metredir. Ülkemizin en az yağış alan yeri olduğundan dolayı akarsu bakımından da fakirdir diyebiliriz. Türkiye'nin tuz ihtiyacının %40'ı Tuz Gölü’nden sağlanmaktadır. Gölde tuz, meteorolojik suların yer altına süzülerek daha önce oluşmuş tuz domlarını eritmesi ve tektonik hatlar boyunca yüzeye taşımasıyla oluşum göstermektedir.

        Kuş varlığı yönünden ülkemizin en zengin göllerinden biridir. Kışın kapladığı geniş su alanı su kuşları için önemli bir kışlama alanı oluşturur. Flamingo, kılıçgaga, angıt gibi kuşların yanı sıra yağmurcunlar, turnalar, yaban kazları ve yaban ördekleri gölde büyük topluluklar halinde yaşar. Göl çevresinin ıssız oluşu kuşların rahatça beslenmesine ve soğuk günlerde dahi donmayan göl sularında yüzebilmesine olanak sağlar. Tuz Gölü, flamingoların ülkemizdeki en önemli kuluçka alanını oluşturur.

        Tuz Gölü Nereye Bağlı

        Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi idari olarak Ankara, Konya ve Aksaray illeri sınırları içinde bulunmaktadır. İç Anadolu Bölgesi sınırlarının içinde bulunan göl, coğrafi konum açısından Ege Bölgesi ve Akdeniz Bölgesine daha yakındır. Türkiye’nin Van Gölü’nden sonra ikinci büyük gölü olarak karşımıza çıkar. Tuz gölünün bulunduğu alan bazı tektonik hareketler ile oluşmuştur. Platonların arasında yer alan bu havzanın doğu, batı ve de güney tarafı faylar ile çevrilidir. Göl, hem yağmur suları ile hem de Peçenek, Melendiz, Karasu, Kırkdelik ve İnsuyu çayları ile beslenmektedir.

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        Tuz Gölü Özellikleri

        Günümüzdeki en önemli göller arasında yer alan Tuz Gölü’nün pek çok özelliği bulunmaktadır. Kimi zaman göl yüzeyinde pembe ya da buz mavisi bir görünüm ile karşılaşabilirsiniz. Bunun sebebi bir çeşit su yosunu olan alglerdir. Gölde tuz üretimi sıcak havalarla kristalleşen tuz tabakasının toplanmasıyla ve bölgedeki Yavşan, Kayacık, Kaşdırım tuzlalarında işlenmesiyle sağlanmaktadır. Gölden çıkarılan yıllık tuz miktarı iklim koşullarına göre farklılık göstermektedir. Tamamen kuruyan bölgelerde tuz kalınlığı 30 cm’yi bulabilir. Ülkemizin en sığ göllerinden biri olan Tuz Gölü, sadece ilkbahar aylarında en fazla 1,5 metreye kadar derinleşmektedir. Ayrıca gölde yaklaşık 85 tür kuş türü olduğu tahmin ediliyor. Göl kışın dahi donmadığından dolayı kuşların üremesi ve yaşamını sürdürebilmesi için elverişli bir ortam sunmaktadır.

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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