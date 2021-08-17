AA

Doğu Anadolu Bölgesi'nin tuz ihtiyacının karşılandığı Tuz Dağı'nın, maden mağaralarında çalışma yapılarak iki ay önce sağlık turizmine kazandırıldı.

AA'nın haberine göre valilik öncülüğünde, Iğdır Üniversitesi, İl Özel İdaresi, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ve Tuzluca Kaymakamlığınca başlatılan süreçte, solunum yolu rahatsızlığı yaşayanlar için altyapı çalışması yapılan mağaralar ışıklandırıldı.

Tuz Terapi Merkezi olarak hizmet vermeye başlayan mağaraların sosyal alan çalışmalarının büyük bölümü de tamamlandı.

Tuzluca Kaymakamı Salih Çiğdem, bölgenin kültürel ve coğrafi zenginliğiyle öne çıktığını söyledi.

Açılışı yapılan Tuz Terapi Merkezi'nin yoğun ilgili gördüğünü ve adeta ziyaretçi akınına uğradığını ifade eden Çiğdem, "Tuz Terapi Merkezi, hem sağlık turizmi hem de normal turizm olarak bölgenin markası haline gelecek. Vatandaşlarımızın da yoğun ilgisiyle karşı karşıyayız" dedi.

YÖRE EKONOMİSİNE DE KATKI SAĞLAYACAK

Ziyaretçi yoğunluğunun kendilerini sevindirdiğini anlatan Çiğdem, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlçemizin köylerle birlikte toplam nüfusu 26 bin. Mağaramız ziyarete açılalı 2 ay oldu ve toplam ziyaretçi sayımız da neredeyse 26 bin civarında. Bunun ekonomi, turizm ve sağlık anlamında toplu olarak Iğdır'a katkı sağlayacağını umut ediyoruz. Bölgenin gelecekte hem Iğdır hem de bölgemiz için önemli bir turizm merkezi, önemli bir sağlık merkezi haline geleceğini ümit ediyoruz."

Ziyaretçilerden Vedat Bakır da adını duydukları mağaraları ziyaret etmek için Kars'tan geldiklerini aktardı.

Beklediklerinden daha büyük bir merkezle karşılaştıklarını söyleyen Bakır, "Buraya geldiğimizde çok büyük bir yer gördük. İçi geniş, büyük ve ışıklandırmaları harika. Ürgüp küçük bir mağara ama reklamı iyi yapılıyor, burası onun kat kat üzerinde bir yer. Reklamı yapıldığı taktirde birçok turizm merkezinden daha iyi bir yer olacak" diye konuştu.