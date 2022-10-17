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Haberler Televizyon Tuzak dizisi konusu ne, oyuncuları kim? Tuzak dizisi ne zaman yayınlanacak, hangi kanalda?
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Tuzak dizisi ne zaman yayınlanacak, hangi kanalda?

Geçtiğimiz akşam ilk fragmanını yayınlayan Tuzak dizisi, güçlü kadrosuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Bensu Soral ve Akın Akınözü'nün başrol olduğu dizi hakkında araştırılan detayları haberimizin devamında sizler için derledik.

Tuzak dizisi konusu ne, oyuncuları kim? Tuzak dizisi ne zaman yayınlanacak, hangi kanalda?
Tuzak dizisi konusu ne, oyuncuları kim?
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TV8 ekranlarında yayınlanacak ve başrollerinde Bensu Soral ile Akın Akınözü'nün olduğu Tuzak dizisi ilk fragmanını yayınladı. Dikkat çeken dizi hakkında merak edilen detayları sizler için derledik.

TUZAK DİZİSİ OYUNCULARI

Tuzak dizisi oyuncuları arasında

  • Akın Akınözü,
  • Bensu Soral,
  • Talat Bulut,
  • Onur Durmaz,
  • Rıza Kocaoğlu,
  • İlayda Çevik,
  • Yağız Can Konyalı,
  • Sıla Türkoğlu,
  • Naz Göktan,
  • Eylül Su Sapan,
  • Emir Benderlioğlu,
  • Gamze Süner Atay,
  • Lesli Karavil,
  • İbrahim Şahin yer alıyor.

TUZAK DİZİSİ KONUSU NE?

Tuzak, ailesinin kaderini değiştiren zengin ve güçlü bir aileden intikam almaya yemin etmiş bir adamın ve aynı zamanda bütün haksızlığa uğramış olanların intikamını alma hikayesidir.

TUZAK DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Tuzak dizisi 19 Ekim'de izleyiciyle buluşacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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