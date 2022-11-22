Tuzla'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Tuzla'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
ABONE OL

Tuzla'da otomobil çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

İstanbul Tuzla'da üniversite öğrencisinin kullandığı otomobil, iddiaya göre ters yönden gelen motosikletle çarpıştı. Kazada otomobilin altında sıkışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Tuzla'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Tuzla'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
0:00 / 0:00
AA

Tuzla'da otomobil ile çarpışan motokurye yaşamını yitirdi. O.K. yönetimindeki otomobil, Orta Mahallesi Üniversite Caddesi'nde, iddiaya göre ters yönden gelen Doğan K'nin kullandığı motosikletle çarpıştı.

Çapmanın etkisiyle savrulan Doğan K. otomobilin altında sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilin altında sıkışan Doğan K'yi çıkararak sağlık ekiplerine teslime etti.

KAZA YERİNDE ÖLDÜ

AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Doğan K'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze ambulansla morga götürüldü.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

KARDEŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerine gelen ve sinir krizi geçiren Doğan K'nin erkek kardeşi, polis ve sağlık ekiplerince sakinleştirildi. Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü O.K. polis merkezine götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Esenyurt'ta sağanak, su baskınlarına yol açtı
GÜNDEM Esenyurt'ta sağanak, su baskınlarına yol açtı
Fiilimsi Ekleri ve Örnekleri: Fiilimsi Ekleri Tablosu Konu Anlatımı
GÜNDEM Fiilimsi ekleri ve örnekleri
Kocaeli'de 91 şişe kaçak alkol ele geçirildi: 3 gözaltı
GÜNDEM Kocaeli'de 91 şişe kaçak alkol ele geçirildi
Ardışık Tek Tam Sayılar Neler? Ardışık Tek Tam Sayıların Toplamı Nasıl Bulunur?
GÜNDEM Ardışık tek tam sayılar neler?
MEB açıkladı! 2022-2023 AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman başlıyor? AÖL sınavları nasıl yapılacak, online mı olacak?
GÜNDEM AÖL 1. dönem sınav tarihleri!
Uzman öğretmen maaş farkı hesaplama 2023 | Uzman öğretmen maaşları ne kadar olacak, maaş farkı nedir?
GÜNDEM Uzman öğretmen maaş farkı hesaplama
Esenyurt'ta izinsiz gösteriye polis müdahalesi: 14 gözaltı
GÜNDEM Esenyurt'ta izinsiz gösteriye polis müdahalesi: 14 ...
Kayseri'de alacak borç kavgası: 1 ölü
GÜNDEM Kayseri'de alacak borç kavgası: 1 ölü
Yolda yürürken pompalı tüfekle vuruldu
GÜNDEM Yolda yürürken pompalı tüfekle vuruldu
TOKİ kura tarihleri takvimi 2022: İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi başvuru sonuçları ne zaman ve hangi tarihte yapılacak?
GÜNDEM TOKİ kura çekimi tarihleri açıklandı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.