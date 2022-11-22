Tuzla'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Tuzla'da otomobil ile çarpışan motokurye yaşamını yitirdi. O.K. yönetimindeki otomobil, Orta Mahallesi Üniversite Caddesi'nde, iddiaya göre ters yönden gelen Doğan K'nin kullandığı motosikletle çarpıştı.
Çapmanın etkisiyle savrulan Doğan K. otomobilin altında sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilin altında sıkışan Doğan K'yi çıkararak sağlık ekiplerine teslime etti.
KAZA YERİNDE ÖLDÜ
AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Doğan K'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze ambulansla morga götürüldü.
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.
KARDEŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Olay yerine gelen ve sinir krizi geçiren Doğan K'nin erkek kardeşi, polis ve sağlık ekiplerince sakinleştirildi. Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü O.K. polis merkezine götürüldü.
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