Tuzla davasında flaş gelişme

Cumhuriyet Başsavcılığı Ufuk Ö'nün adli kontrolle serbest kalması talebine itiraz etti. İtiraz henüz karara bağlanmadı.

AĞLAYARAK KONUŞMUŞTU: HAPSE GİRMESİNİ İSTİYORUM



Tuzla’da küçük çocuğu öldüresiye döven Ufuk Ö’nün elektronik kelepçe takılarak ev hapsi cezasına çarptırılması kararı küçük çocuğu ve babasını üzüntüye boğmuştu. 12 yaşındaki çocuk ağlayarak “hapse girmesini istiyorum” derken, babası da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının olaya müdahil olmasını istedi. Ayrıca küçük çocuk yaşananlardan sonra sürekli ağladığı için okula gidemediğini de belirtmişti.



KÜÇÜK ÇOCUĞU ÖLDÜRESİYE DÖVMÜŞTÜ



Tuzla’da yaşanan olayda Ufuk Ö. isimli şahıs, çocukların aracına attığı erik çekirdeğini taş sanarak 12 yaşındaki M.K.’yi tekme ve yumruk atarak öldüresiye dövmüştü. Olayın ardından polis ekiplerince yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Saldırgan şahıs hakkında, elektronik kelepçe takılarak ev hapsi cezası hükümleri uygulandı.



"SÜREKLİ AĞLADIĞIM İÇİN OKULA GİDEMİYORUM"



Kararı duyan küçük çocuk ile babası Yasin K., saldırgan şahsın hapse girmesi gerektiğini belirterek tepki gösterdiler.

Gözyaşları içerisinde konuşan 12 yaşındaki M.K. “Hapse girmesini istiyorum. Çok korkunç şeyler hissediyorum, üzülüyorum” dedi. Ayrıca yaşadığı olaydan sonra okula gidemediğini belirten küçük çocuk, “Öğretmenler evime gelmişti. Gerekirse okula gelme dedi. Sürekli aklıma geldiği için ağladığım için gidemiyorum” demişti.







