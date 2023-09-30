Tuzlaspor: 1 - Şanlıurfaspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Tuzlaspor, sahasında Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı
Trendyol 1. Lig 7. hafta karşılaşmasında Şanlıurfaspor deplasmanda Tuzlaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Şanlıurfaspor 44. dakikada Adem Eren Kabak'ın golüyle öne geçsede, Tuzlaspor'da Kevin Mata'nın 57. dakikada penaltıdan attığı golle karşılaşma berabere bitti.
Şanlıurfaspor bu beraberlikle beraber puanını 9'a çıkartırken, Tuzlaspor da 4 puana ulaşmış oldu.
Şanlıurfaspor bir sonraki karşılaşmasında evinde Gençlerbirliği'ni ağırlarken, Tuzlaspor deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaşacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
39. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Muhammed Akarslan'ın şutunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya çıktı.
44. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Mert Çapar'ın içeriye çevirdiği topa Adem Kabak'ın kale önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
51. dakikada sağ taraftan Samet'in ceza sahası içine ortaladığı topum Mehmet Yiğit'in eline çarpması neticesinde Hakem Gürcan Hasova önce penaltı noktasını gösterdi, ardından pozisyonu incelemek üzere VAR noktasına gitti.
56. dakikada VAR'da yapılan inceleme sonrasında Hakem Gürcan Hasova, penaltı kararı aldı.
57. dakikada penaltıda topun başına geçen Mata, yerden sol tarafta vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
80. dakikada orta alandan Tidiany'nin ara pasında Adeniyi ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Adeniyi'nin sert şutunda kaleci Aydın topu kornere çeldi.