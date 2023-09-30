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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Tuzlaspor Tuzlaspor'un futbolcusu Awuku Gana'da rehin kaldı! - Futbol Haberleri

        Tuzlaspor'un futbolcusu Awuku Gana'da rehin kaldı!

        Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Tuzlaspor, futbolcusu Philip Gameli Awuku'nun vize verilmediği için Gana'da rehin kaldığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2023 - 14:32 Güncelleme: 30.09.2023 - 14:32
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        Tuzlaspor'un futbolcusu Gana'da rehin kaldı!
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        Trendyol 1. Lig ekiplrinden Tuzlaspor, futbolcusu Philip Gameli Awuku'ya vize verilmediği için oyuncunun Gana'da rehin kaldığını açıkladı

        İşte Tuzlaspor'un açıklaması:

        "Tuzlaspor A.Ş. lisanslı futbolcumuz Philip Gameli Awuku Gana Milli Takımı'na davet edilmiş fakat Milli Takım maç arasının ardından Gana Türk Büyükelçiliği tarafından ülkemize geri dönüşüne izin verilmemiştir. Neden vize verilmemiştir? Vize verilmemesinin bir açıklaması var mıdır? Mağduriyetimiz büyükelçilik mi karşılayacak? Telefonlara cevap verilmemiştir. Futbolcumuz 15 gün içerinde 3 resmi maçta oynayamamıştır. Kulübümüz tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'na gerekli bilgi verilmiş olup futbol federasyonumuz neden sessiz kalmıştır? Gana büyükelçiliğine gerekli evrakları göndermiş bulunmaktayız. Kulübümüzün mağduriyetinin giderilebilmesi noktasında gerekli mercilerin harekete geçmesini bekliyoruz."

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