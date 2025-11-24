TV'de ilk kez! Son Düello filminin konusu ve oyuncuları: Son Düello ne zaman çekildi?
Son Düello (The Last Duel) filmi, 24 Kasım Pazartesi günü beyaz perdenin ardından TV'de ilk kez izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Nicole Holofcener, Ben Affleck, Matt Damon tarafından kaleme alınan film, ünlü yönetmen Ridley Scott tarafından sinema perdesine aktarılmıştır. Peki, "Son Düello filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?" İşte Son Düello filminin konusu ve oyuncuları...
Başrollerini; Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer, Ben Affleck'in paylaştığı Son Düello filmi, bu akşam televizyon ekranlarında olacak. Film, Eric Jager'in kaleme aldığı Son Düello: Ortaçağ Fransa'sında Düello ile Yargılamanın Gerçek Bir Hikayesi adlı kitabından uyarlanmıştır. Peki, "Son Düello filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Son Düello ne zaman çekildi?" İşte 2021 yılında vizyona giren Son Düello filmi hakkında tüm detaylar...
SON DÜELLO FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Norman şövalyesi Jean de Carrouges ve Norman beyi Jacques le Gris eskiden çok yakın arkadaşlardır. Carrouges savaşa gider ve döndüğünde hiçbir şey eskisi gibi değildir. Le Gris, Carrouges'un karısına tecavüz etmekle suçlanıyordur. Ancak kimse Margerite'e inanmaz. Bunun üzerine asker, karara itiraz etmek üzere Fransa kralına kadar gider. Hakim açısından ise Le Gris avantajlı konumdadır. Mahkemenin yeni kararına göre iki adam düello yapacak ve bu düellonun sonucunca biri ölecektir. Hayatta kalan kişi Tanrı'nın isteğini yerine getirmiş olacak ve eğer ki Le Gris hayatta kalırsa da aklanacaktır. Ayrıca eğer ki Carrouges kaybederse karısı ceza olarak bir kazığa bağlanarak yakılacaktır.
SON DÜELLO FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Matt Damon - Sir Jean de Carrouges
Adam Driver - Jacques Le Gris
Jodie Comer - Marguerite de Carrouges
Ben Affleck - Pierre d'Alençon
Harriet Walter - Nicole de Buchard
Alex Lawther as Kral VI. Charles
Serena Kennedy - Kraliçe Isabeau
Marton Csokas - Crespin
Željko Ivanek - Le Coq
Tallulah Haddon - Marie
Bryony Hannah - Alice
Nathaniel Parker - Sir Robert de Thibouville
Sam Hazeldine - Thomin du Bois
Michael McElhatton - Bernard Latour
Oliver Cotton - Jean de Carrouges III
Clive Russell - Kral’ın amcası
Adam Nagaitis - Adam Louvel
Bosco Hogan - Priest
Clare Dunne - Ceila
Caoimhe O'Malley - Elizabeth