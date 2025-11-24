Habertürk
Habertürk
        TV'de ilk kez! Son Düello filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Son Düello ne zaman çekildi?

        TV'de ilk kez! Son Düello filminin konusu ve oyuncuları: Son Düello ne zaman çekildi?

        Son Düello (The Last Duel) filmi, 24 Kasım Pazartesi günü beyaz perdenin ardından TV'de ilk kez izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Nicole Holofcener, Ben Affleck, Matt Damon tarafından kaleme alınan film, ünlü yönetmen Ridley Scott tarafından sinema perdesine aktarılmıştır. Peki, "Son Düello filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?" İşte Son Düello filminin konusu ve oyuncuları...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2025 - 18:36 Güncelleme: 24.11.2025 - 18:36
        Son Düello filminin konusu
        Başrollerini; Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer, Ben Affleck'in paylaştığı Son Düello filmi, bu akşam televizyon ekranlarında olacak. Film, Eric Jager'in kaleme aldığı Son Düello: Ortaçağ Fransa'sında Düello ile Yargılamanın Gerçek Bir Hikayesi adlı kitabından uyarlanmıştır. Peki, "Son Düello filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Son Düello ne zaman çekildi?" İşte 2021 yılında vizyona giren Son Düello filmi hakkında tüm detaylar...

        SON DÜELLO FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

        Norman şövalyesi Jean de Carrouges ve Norman beyi Jacques le Gris eskiden çok yakın arkadaşlardır. Carrouges savaşa gider ve döndüğünde hiçbir şey eskisi gibi değildir. Le Gris, Carrouges'un karısına tecavüz etmekle suçlanıyordur. Ancak kimse Margerite'e inanmaz. Bunun üzerine asker, karara itiraz etmek üzere Fransa kralına kadar gider. Hakim açısından ise Le Gris avantajlı konumdadır. Mahkemenin yeni kararına göre iki adam düello yapacak ve bu düellonun sonucunca biri ölecektir. Hayatta kalan kişi Tanrı'nın isteğini yerine getirmiş olacak ve eğer ki Le Gris hayatta kalırsa da aklanacaktır. Ayrıca eğer ki Carrouges kaybederse karısı ceza olarak bir kazığa bağlanarak yakılacaktır.

        SON DÜELLO FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

        Matt Damon - Sir Jean de Carrouges

        Adam Driver - Jacques Le Gris

        Jodie Comer - Marguerite de Carrouges

        Ben Affleck - Pierre d'Alençon

        Harriet Walter - Nicole de Buchard

        Alex Lawther as Kral VI. Charles

        Serena Kennedy - Kraliçe Isabeau

        Marton Csokas - Crespin

        Željko Ivanek - Le Coq

        Tallulah Haddon - Marie

        Bryony Hannah - Alice

        Nathaniel Parker - Sir Robert de Thibouville

        Sam Hazeldine - Thomin du Bois

        Michael McElhatton - Bernard Latour

        Oliver Cotton - Jean de Carrouges III

        Clive Russell - Kral’ın amcası

        Adam Nagaitis - Adam Louvel

        Bosco Hogan - Priest

        Clare Dunne - Ceila

        Caoimhe O'Malley - Elizabeth

