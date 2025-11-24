Başrollerini; Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer, Ben Affleck'in paylaştığı Son Düello filmi, bu akşam televizyon ekranlarında olacak. Film, Eric Jager'in kaleme aldığı Son Düello: Ortaçağ Fransa'sında Düello ile Yargılamanın Gerçek Bir Hikayesi adlı kitabından uyarlanmıştır. Peki, "Son Düello filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Son Düello ne zaman çekildi?" İşte 2021 yılında vizyona giren Son Düello filmi hakkında tüm detaylar...

SON DÜELLO FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Norman şövalyesi Jean de Carrouges ve Norman beyi Jacques le Gris eskiden çok yakın arkadaşlardır. Carrouges savaşa gider ve döndüğünde hiçbir şey eskisi gibi değildir. Le Gris, Carrouges'un karısına tecavüz etmekle suçlanıyordur. Ancak kimse Margerite'e inanmaz. Bunun üzerine asker, karara itiraz etmek üzere Fransa kralına kadar gider. Hakim açısından ise Le Gris avantajlı konumdadır. Mahkemenin yeni kararına göre iki adam düello yapacak ve bu düellonun sonucunca biri ölecektir. Hayatta kalan kişi Tanrı'nın isteğini yerine getirmiş olacak ve eğer ki Le Gris hayatta kalırsa da aklanacaktır. Ayrıca eğer ki Carrouges kaybederse karısı ceza olarak bir kazığa bağlanarak yakılacaktır.