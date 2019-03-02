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Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan Ümral Karaşahan (70) ile eşi Cavide Karaşahan (68) bir televizyon kanalında reklamını gördükleri halı örtüsünden almak için telefonla sipariş verince 115 TL dolandırıldı.
TV'DE REKLAMI GÖRDÜLER
DHA'nın haberine göre, Efeler 2. Sanayi Sitesi'ndeki bir fabrikada makine montaj işçisi olarak çalışan Ümral Karaşahan ve eşi Cavide Karaşahan, 20 Ocak akşamı evde televizyon seyrederken bir halı örtüsü reklamı gördü. Karaşahan çifti, reklamda verilen telefon numarasını arayarak, 115 TL olan halı örtüsünden sipariş verdi.
FİRMAYA ULAŞAMADILAR
3 gün sonra sipariş, kargo şirketine geldi. Ümral Karaşahan da kargo şirketine gidip, 115 TL'yi ödeyip, koliyi aldı. Ancak çift, evde koliyi açtıklarında şoke oldu. Koliden halı örtüsü yerine çeşitli bez ve kumaş parçaları çıkınca şaşkına dönen Karaşahan çifti, kolinin üzerinde yazan telefon numarasını arayarak halı örtüsünü satan firmaya ulaşmaya çalıştı ancak telefonu açan olmadı. Bunun üzerine Ümral Karaşahan, soluğu Efeler Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti'nde aldı. Buradaki yetkililer de ürünü gönderen Denizli merkezli firmanın yetkililerine ulaşamadı.
"BİZ ALDANDIK BAŞKALARI ALDANMASIN"
Halı örtüsü almak isterken dolandırıldıklarını söyleyen Ümral Karaşahan, "Hakkımızı aramak istedim ancak önümüze bir sürü prosedür çıkınca vazgeçmek zorunda kaldık. Televizyonda gördüğümüz reklamda verilen İstanbul'daki firmaya ait telefonu arayıp, sipariş verdik. Koli Denizli'den geldi. Bizi dolandıran kişiler İstanbul'da mı yoksa Denizli'de mi anlayamadık. Gelen kolideki bez parçaları işe yarayacak bir şey olsa yine üzülmeyeceğiz ama hiçbir işe yaramayacak şeyler. Biz aldandık, başkaları aldanmasın. Bilmedikleri yerden ürün almasınlar" dedi.
"KOLİDEN ÇIKANLARI GÖRÜNCE YIKILDIK"
Cavide Karaşahan da "Reklamı görünce eşime almak istediğimi söyledim. O da beni kırmayıp, kabul etti. Ancak, koliden çıkanları görünce yıkıldık. Resmen bizimle dalga geçildi" diye konuştu.
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