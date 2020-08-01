Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları dizi, yarışma programları ve filmler izleyici ile buluşuyor. Peki bu akşam hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 1 Ağustos Cumartesi yayın akışı şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (tekrar)
00.15 Yağmur: Kıyamet Çiçeği (yabancı film)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Eski Köye Yeni Adet (yerli film)
22.15 Şevkat Yerimdar (tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Otoban (yabancı film)
22.00 Otoban (yabancı film)
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.00 Çarkıfelek (bayram özel)
22.45 Çok Akustik (tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster (özel bölüm)
21.00 Kim Milyoner Olmak İster
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 Kalk Gidelim (yeni bölüm)
00.15 Zaman Matinesi
TV8 YAYIN AKIŞI
18.15 MasterChef Türkiye (kolaj)
21.15 Arif V 216 (yerli film)
00.15 Doğduğun Ev Kaderindir (tekrar)
360 TV YAYIN AKIŞI
18.00 Anadoludayız
19.30 Diriliş Ertuğrul (tekrar)
01.00 Spor Gecesi
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