Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları dizi, yarışma programları ve filmler izleyici ile buluşuyor. Peki bu akşam hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 1 Ağustos Cumartesi yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (tekrar)

00.15 Yağmur: Kıyamet Çiçeği (yabancı film)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Eski Köye Yeni Adet (yerli film)

22.15 Şevkat Yerimdar (tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Otoban (yabancı film)

22.00 Otoban (yabancı film)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.00 Çarkıfelek (bayram özel)

22.45 Çok Akustik (tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster (özel bölüm)

21.00 Kim Milyoner Olmak İster

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber

20.00 Kalk Gidelim (yeni bölüm)

00.15 Zaman Matinesi

TV8 YAYIN AKIŞI

18.15 MasterChef Türkiye (kolaj)

21.15 Arif V 216 (yerli film)

00.15 Doğduğun Ev Kaderindir (tekrar)

360 TV YAYIN AKIŞI

18.00 Anadoludayız

19.30 Diriliş Ertuğrul (tekrar)

01.00 Spor Gecesi