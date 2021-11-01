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TV Yayın akışı 1 Kasım 2021 Pazartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV yayın akışı 1 Kasım 2021 Pazartesi yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Kalp Yarası ve Yasak Elma yeni bölümüyle ekranlara gelecek. İşte, 1 Kasım Pazartesi Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

TV Yayın akışı 1 Kasım 2021 Pazartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 1 Kasım Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kalp Yarası (Yeni Bölüm)

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Evim Şahane

12:15 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2 (Yeni Bölüm)

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Benim Hayatım

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:30 Star Haber

20:00 Yerli Dizi/Sinema

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:30 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Yasak Elma (Yeni Bölüm)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

09.00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10.30 Kalk Gidelim

13:00 Bizim Köyün Kızları

15.30 Dünya Hali

16:45 Seksenler

19:00 Ana Haber (Canlı)

19.55 İddiaların Aksine

22.25 Kıbrıs Zafere Doğru

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08.30 Bir Başka Güzel

08:30 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12.30 Bir Başka Güzel

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.10 Senin Hayatın

18.45 SHOW Ana Haber

20.00 Üç Kuruş

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08.30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı

11:15 Masterchef

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20.00 MasterChef (Yeni Bölüm)

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