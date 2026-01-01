TV yayın akışı 1 Ocak 2026. Bugün televizyonda neler var, diziler yayınlanacak mı?
Yeni yılın ilk gününü evde dinlenerek geçirmek isteyenlerin bir kısmı ekran başına geçiyor. Kanallarda neler olduğunu merak eden izleyiciler, ''Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. 1 Ocak Perşembe Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi yayınlandı. Kanalların yayın akışlarına göre, yılbaşı haftası olması nedeniyle dizilerin yeni bölümleri yayınlanmayacak. Peki, bugün TV'de neler var? İşte, kanal kanal 1 Ocak 2026 TV yayın akışı...
Kanallarda her gün birbirinden farklı dizi, film, yarışma ve program yayınlanıyor. Seyirciler, ekrana gelecek yapımları kanalların yayın akışları aracılığıyla öğreniyor. Yeni yılın ilk gününü evde geçirecek olan kişiler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. 1 Ocak 2026 TV yayın akışı paylaşıldı. Yılbaşı haftası olması sebebiyle bugün Müge Anlı İle Tatlı Sert ve Çağla İle Yeni Bir Gün gibi gündüz kuşağı programları ekrana gelmedi. Dizilerin de yeni bölümleri yayınlanmayacak. İşte 1 Ocak Perşembe Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi…
1 OCAK 2026 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:45 Japon İşi
09:45 Eltilerin Savaşı
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Tur Rehberi
22:15 Tur Rehberi
00:15 Veliaht
02:45 Kızılcık Şerbeti
05:00 Japon İşi
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Aldatmak
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Oscar Çöllerde
10:35 Adanın Büyüsü
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
01:30 Mutlu Aile Defteri
03:20 Kardeşlerim
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:45 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Jurassic World
22:30 Jurassic World
00:45 Ay’ın Köpek Balığı Yüzü
02:30 Poyraz Karayel
04:30 Üç Kız Kardeş
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Aramızda Kalsın
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 İbo Show Yılbaşı Özel
01:20 Sahipsizler
04:00 Kaderimin Oyunu
05:30 Söz
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:53 İstiklal Marşı
05:55 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:45 Kalk Gidelim
09:25 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:05 Kasaba Doktoru
17:00 Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Ferdinand
21:50 Önemsiz Biri
01:00 Yeni Hayat
02:35 Seksenler
03:00 Kasaba Doktoru
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Zootropolis: Hayvanlar Şehri
12:45 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Kıskanmak
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Recep İvedik 2
22:30 Halef: Köklerin Çağrısı
01:45 Şevkat Yerimdar
03:45 Kefaret
06:00 Son Yaz
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
12:30 Zahide Yetiş'le Sence?
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular
03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
