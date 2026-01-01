Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 1 OCAK 2026: Bugün televizyonda neler var, diziler yayınlanacak mı? İşte Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi

        TV yayın akışı 1 Ocak 2026. Bugün televizyonda neler var, diziler yayınlanacak mı?

        Yeni yılın ilk gününü evde dinlenerek geçirmek isteyenlerin bir kısmı ekran başına geçiyor. Kanallarda neler olduğunu merak eden izleyiciler, ''Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. 1 Ocak Perşembe Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi yayınlandı. Kanalların yayın akışlarına göre, yılbaşı haftası olması nedeniyle dizilerin yeni bölümleri yayınlanmayacak. Peki, bugün TV'de neler var? İşte, kanal kanal 1 Ocak 2026 TV yayın akışı...

        Giriş: 01.01.2026 - 13:40 Güncelleme: 01.01.2026 - 13:40
        Kanallarda her gün birbirinden farklı dizi, film, yarışma ve program yayınlanıyor. Seyirciler, ekrana gelecek yapımları kanalların yayın akışları aracılığıyla öğreniyor. Yeni yılın ilk gününü evde geçirecek olan kişiler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. 1 Ocak 2026 TV yayın akışı paylaşıldı. Yılbaşı haftası olması sebebiyle bugün Müge Anlı İle Tatlı Sert ve Çağla İle Yeni Bir Gün gibi gündüz kuşağı programları ekrana gelmedi. Dizilerin de yeni bölümleri yayınlanmayacak. İşte 1 Ocak Perşembe Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi…

        1 OCAK 2026 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        07:45 Japon İşi

        09:45 Eltilerin Savaşı

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Tur Rehberi

        22:15 Tur Rehberi

        00:15 Veliaht

        02:45 Kızılcık Şerbeti

        05:00 Japon İşi

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:00 Aldatmak

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Oscar Çöllerde

        10:35 Adanın Büyüsü

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

        01:30 Mutlu Aile Defteri

        03:20 Kardeşlerim

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Yabancı Damat

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:45 Gelinim Mutfakta

        16:45 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Jurassic World

        22:30 Jurassic World

        00:45 Ay’ın Köpek Balığı Yüzü

        02:30 Poyraz Karayel

        04:30 Üç Kız Kardeş

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Aramızda Kalsın

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        16:15 Söz

        19:00 Star Haber

        20:00 İbo Show Yılbaşı Özel

        01:20 Sahipsizler

        04:00 Kaderimin Oyunu

        05:30 Söz

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:53 İstiklal Marşı

        05:55 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        06:45 Kalk Gidelim

        09:25 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:05 Kasaba Doktoru

        17:00 Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Ferdinand

        21:50 Önemsiz Biri

        01:00 Yeni Hayat

        02:35 Seksenler

        03:00 Kasaba Doktoru

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Zootropolis: Hayvanlar Şehri

        12:45 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Kıskanmak

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Recep İvedik 2

        22:30 Halef: Köklerin Çağrısı

        01:45 Şevkat Yerimdar

        03:45 Kefaret

        06:00 Son Yaz

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        12:30 Zahide Yetiş'le Sence?

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

        00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular

        03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
