Kanallarda her gün birbirinden farklı dizi, film, yarışma ve program yayınlanıyor. Seyirciler, ekrana gelecek yapımları kanalların yayın akışları aracılığıyla öğreniyor. Yeni yılın ilk gününü evde geçirecek olan kişiler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. 1 Ocak 2026 TV yayın akışı paylaşıldı. Yılbaşı haftası olması sebebiyle bugün Müge Anlı İle Tatlı Sert ve Çağla İle Yeni Bir Gün gibi gündüz kuşağı programları ekrana gelmedi. Dizilerin de yeni bölümleri yayınlanmayacak. İşte 1 Ocak Perşembe Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi…