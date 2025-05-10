Tv yayın akışı 10 Mayıs 2025: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?
Tv yayın akışı 10 Mayıs Cumartesi listesi belli oldu. Bugün tv'de Kanal D'de Kuzey'in Oğlu Volkan Konak, TRT1'de Gönül Dağı,TV8'de Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm yayınlanacak. İşte, 10 Mayıs 2025 Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı
TV yayın akışı 10 Mayıs 2025 listesi ile bugün ekrana gelecek yapımlar belli oldu. Böylece izleyicilerin gündeminde yer alan ''Bugün TV'de hangi diziler var?'' sorusu yanıt buldu. Bugün birbirinden iddialı diziler, yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. İşte kanalların tv yayın akışı listesi
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 İnci Taneleri
16:00 Eşref Rüya
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Kuzey'in Oğlu Volkan Konak
23:30 Arka Sokaklar
02:00 Yargı
04:00 Müzik Arası
05:15 Poyraz Karayel
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TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05.40 Lingo Türkiye
06.50 Beni Böyle Sev
09.05 Yedi Numara
10.00 Hayallerinin Peşinde
11.30 Bir Zamanlar İstanbul
14.40 Teşkilat
17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı
00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01.50 Teşkilat
04.20 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
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TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:45 Süper 1 Takım
08:00 Oynat Bakalım
08:45 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm
10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
15:45 Survivor Panorama / Canlı
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Gazete Magazin
04:30 Gençlik Rüzgarı
05:30 Dizi
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Can Borcu
13:00 Kuruluş Osman
16:00 Bir Gece Masalı
19:00 atv Ana Haber
20:00 Can Borcu
00:20 Kuruluş Osman
03:00 Aldatmak
05:50 Hercai
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STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Kral Kaybederse
11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler
12:00 Sahipsizler
14:15 Kral Kaybederse
16:45 Sahipsizler
19:00 Star Haber
20:00 Niyazi Gül Dörtnala
22:15 Niyazi Gül Dörtnala
00:30 Sahipsizler
03:15 Sefirin Kızı
06:00 Aramızda Kalsın
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SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Siyah Kalp
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Japon İşi
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kirli Oyun
01:30 Kızılcık Şerbeti
04:00 Deha
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NOW YAYIN AKIŞI
07.45 Fatih Savaş Ile Sabah Sohbetleri
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Ekonomi Arasi
11.20 Memet Özer Ile Mutfakta
12.15 Kamera Arkasi
12.45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
16.00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar
19.00 Ozan Gündoğdu Ile Now Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Kutsal Damacana 4
22.45 Maskeli Beşler Irak
01.00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar
03.15 Adim Farah
04.30 Her Yerde Sen
06.00 Kefaret
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