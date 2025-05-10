Tv yayın akışı 10 Mayıs 2025: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

TV yayın akışı 10 Mayıs 2025 listesi ile bugün ekrana gelecek yapımlar belli oldu. Böylece izleyicilerin gündeminde yer alan ''Bugün TV'de hangi diziler var?'' sorusu yanıt buldu. Bugün birbirinden iddialı diziler, yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. İşte kanalların tv yayın akışı listesi

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 İnci Taneleri

16:00 Eşref Rüya

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18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Kuzey'in Oğlu Volkan Konak

23:30 Arka Sokaklar

02:00 Yargı

04:00 Müzik Arası

05:15 Poyraz Karayel

KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05.40 Lingo Türkiye 06.50 Beni Böyle Sev 09.05 Yedi Numara 10.00 Hayallerinin Peşinde 11.30 Bir Zamanlar İstanbul 14.40 Teşkilat 17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye 19.00 Ana Haber 20.00 Gönül Dağı 00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi REKLAM 01.50 Teşkilat 04.20 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ TV8 YAYIN AKIŞI 06:00 Tuzak 07:45 Süper 1 Takım 08:00 Oynat Bakalım 08:45 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm 10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm 15:45 Survivor Panorama / Canlı 20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm 00:15 Survivor Ekstra / Canlı 01:30 Gazete Magazin

04:30 Gençlik Rüzgarı 05:30 Dizi ATV YAYIN AKIŞI 07:30 atv'de Hafta Sonu REKLAM 10:00 Can Borcu 13:00 Kuruluş Osman 16:00 Bir Gece Masalı 19:00 atv Ana Haber 20:00 Can Borcu 00:20 Kuruluş Osman 03:00 Aldatmak 05:50 Hercai ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ STAR TV YAYIN AKIŞI 07:00 İki Aile 08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi 09:00 Kral Kaybederse 11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler 12:00 Sahipsizler 14:15 Kral Kaybederse 16:45 Sahipsizler 19:00 Star Haber 20:00 Niyazi Gül Dörtnala 22:15 Niyazi Gül Dörtnala REKLAM 00:30 Sahipsizler 03:15 Sefirin Kızı