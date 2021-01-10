Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 10 Ocak Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT 1, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13:00 Ramo
17:00 Çocuktan Al Haberi
18:45 Show Ana Haber
20:00 Arıza
KANAL D YAYIN AKIŞI
13:00 Arda İle Omuz Omuza
14:00 Sadakatsiz
16:15 Hekimoğlu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Babam Çok Değişti
STAR TV YAYIN AKIŞI
15:15 En Güzel Bölüm
15:30 Akrep
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
FOX TV YAYIN AKIŞI
15:30 Mucize Doktor
19:00 Gülbin Tosun
20:00 Kefaret
ATV YAYIN AKIŞI
15:45 Akıncı
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Hercai
TRT 1 YAYIN AKIŞI
13:50 Gönül Dağı
17:45 Tozkoparan İskender
19:00 Ana Haber
20:00 Tövbeler Olsun
TV8 YAYIN AKIŞI
13:15 Arif V 2016
16:15 Survivor Ünlüler Gönüller / TKR
20:00 Survivor Ünlüler Gönüllüler
YORUMLAR