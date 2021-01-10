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TV Yayın akışı 10 Ocak 2021 Pazar! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TRT 1, TV8 yayın akışı

TV yayın akışı 10 Ocak 2021 Pazar yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Arıza, Hercai, Kefaret, Menajerimi Ara, Tozkoparan İskender, Tövbeler Olsun ve Survivor 2021 yeni bölümüyle ekranlara gelecek. İşte 10 Ocak Pazar Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

TV Yayın akışı 10 Ocak 2021 Pazar! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TRT 1, TV8 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 10 Ocak Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT 1, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13:00 Ramo
17:00 Çocuktan Al Haberi
18:45 Show Ana Haber
20:00 Arıza

KANAL D YAYIN AKIŞI

13:00 Arda İle Omuz Omuza
14:00 Sadakatsiz
16:15 Hekimoğlu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Babam Çok Değişti

STAR TV YAYIN AKIŞI

15:15 En Güzel Bölüm
15:30 Akrep
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara

FOX TV YAYIN AKIŞI

15:30 Mucize Doktor
19:00 Gülbin Tosun
20:00 Kefaret

ATV YAYIN AKIŞI

15:45 Akıncı
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Hercai

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13:50 Gönül Dağı
17:45 Tozkoparan İskender
19:00 Ana Haber
20:00 Tövbeler Olsun

TV8 YAYIN AKIŞI

13:15 Arif V 2016
16:15 Survivor Ünlüler Gönüller / TKR
20:00 Survivor Ünlüler Gönüllüler

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