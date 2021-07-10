Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 10 Temmuz Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 Bir Şansım Olsa

14.30 Cam Tavanlar 'Dizi' (Tekrar)

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)

00.30 Acı Tatlı Ekşi 'Türk Filmi'

02.15 Kahraman Babam 'Dizi' (Tekrar)

04.15 Cam Tavanlar 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.45 Aşk Oluversin Gari 'Türk Filmi'

17.00 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Şef Akademi

22.00 Sosyetik Gelin 'Türk Filmi'

00.30 Bay Yanlış 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Her Yerde Sen 'Dizi' (Tekrar)

05.30 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

14.00 Güldüy Güldüy Show Çocuk (Tekrar)

16.00 Kazara Aşk 'Dizi' (Tekrar)

18.45 Star Haber

20.00 Ada Masalı 'Dizi' (Tekrar)

23.30 Kabuktaki Hayalet 'Yabancı Film'

01.30 Kabuktaki Hayalet 'Yabancı Film' (Tekrar)

03.30 Erkenci Kuş 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Aşkın Tarifi 'Dizi' (Tekrar)

15.15 Recep İvedik 3 'Türk Filmi'

19.00 Kanal D Haber

20.00 Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı 'Yabancı Film'

23.45 Baht Oyunu 'Dizi' (Tekrar)

02.00 Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı 'Yabancı Film' (Tekrar)

04.00 Müzik Arası

05.15 Bodrum Masalı 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

12.45 Maraşlı 'Dizi' (Tekrar)

15.55 Baş Belası 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Kim Milyoner Olmak İster

00.20 Güvenlik 'Yabancı Film'

02.15 Akıncı 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Kuruluş Osman 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

12.35 Batlır 'Ev Sineması Kuşağı'

14.35 Yerli Dizi

17.45 Yıldızların Yolu

19.00 Ana Haber

20.00 Yeşil Yol 'Yabancı Film'

23.50 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01.30 Batlır 'Ev Sineması Kuşağı' (Tekrar)

03.05 Yıldızların Yolu (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

0:45 Masterchef Türkiye 2021

13:30 Güzel İkili

16:00 Ailecek Şaşkınız

20:00 Masterchef Türkiye 2021