Bu hafta yine birçok yapım, ekranlarda seyirciyle buluşacak. Bugün televizyonda hangi programların olduğunu merak eden seyirciler "11 Ekim Salı 2022 günü televizyonda neler var?" diye araştırıyor. İşte, 11 Ekim Salı günü televizyon yayın akışı...