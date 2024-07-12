TV yayın akışı: Bugün tv'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte Star TV, Kanal D, ATV, TRT1 tv yayın akışı
Bugün televizyon kanallarında farklı türden filmler var. Bazıları komedi türünde bazıları ise gerilim türünde filmler olacak. 12 Temmuz Cuma akşamı Katil Avcısı, Üçlü Tehlikede Buz Devri 5: Büyük Çarpışma yayınlanacak. İşte 12 Temmuz Star TV, Kanal D, TRT1, Show TV yayın akışı...
Cuma günü ekrana gelecek yapımlar belli oldu. Katil Avcısı, İnci Taneleri, Görümce, Dangal, Hava Muhalefeti ve MasterChef Türkiye yayınlanacak yapımlar arasında yer aldı. İşte 12 Temmuz 2024 tv yayın akışı
12 TEMMUZ 2024 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR
KATİL AVCISI
Katil Avcısı, dünyayı tehdit eden bir darbe planını engellemeye çalışan bir yüzbaşı ve ekibinin hikayesini konu ediyor. Kuzey Buz Denizi'nin metrelerce altında, Yüzbaşı Joe Glass (Gerard Butler) önderliğindeki bir Amerikan denizaltısı, başka bir Amerikan denizaltısının Rusya'ya karşı gizli bir darbe planladığını ve dünya düzenini tehdit ettiğini öğrenir. Mürettebat ve ülke tehlikedeyken, Yüzbaşı Glass bir grup seçkin deniz komandosuyla birlikte, kaçırılan Rusya başbakanını kurtarmalı ve 3. Dünya Savaşı'na engel olmak için düşman hattına sızmalıdır.
"Kod Adı: Olympus", "Uzaydan Gelen Fırtına" ve "Suç Takımı" gibi aksiyon filmlerinde izlediğimiz Gerard Butler'ın başrolünü üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Donovan Marsh oturuyor. Başrol Butler'a filmde, "En Karanlık Saat" ile bu sene Oscar kazanan Gary Oldman, geçtiğimiz sene "John Wick 2"de izlediğimiz Common, Emmy adaylığı bulunan Linda Cardellini, geçtiğimiz sene aramızdan ayrılan İsveçli aktör Michael Nyqvist, "Black Sails" dizisinden tanıdığımız Toby Stephens, Caroline Goodall ve Ryan McPartlin gibi isimler eşlik ediyor. Filmin senaryosunu ise Arne Schmidt ve Jamie Moss kaleme alıyor.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:30 Aşk Laftan Anlamaz
09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Sandık Kokusu
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:30 Show Ana Haber
20:00 Katil Avcısı (Yabancı Sinema)
22:30 Üçlü Tehlike (Yabancı Sinema)
00:30 Katil Avcısı (Yabancı Sinema)
02:45 Üçlü Tehlike (Yabancı Sinema)
04:15 Arıza
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DANGAL
Dangal, Hintli Mahavir Singh Phogat'ın hikayesini anlatıyor. Mahavir Singh Phogat bir güreş hayranıdır. İki küçük kızına da güreş öğretmeye karar verir. İki kız, Babita Kumari ve Geeta Phogat, çocukluklarından başlayarak güreş eğitimi alarak büyürler. Büyüdüklerinde iki kız da güreşte iddialı isimler olmuştur. Geeta Phogat 2010 Commonwealth Oyunları'nda altın madalya kazanarak güreşte bu dalda ödül kazanan ilk kadın güreşçi olurken, kız kardeşi Babita da gümüş madalyayı alır. Genç kadın güreşçiler başarıya giden yol boyunca sosyal şekillendirmenin baskısıyla da mücadele etmek zorunda kalacaktır.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:15 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"
09:20 Kasaba Doktoru
12:50 Lingo Türkiye
14:20 Seksenler
15:30 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Dangal (Yabancı Sinema)
23:30 Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti (Yerli Sinema)
02:00 Gönül Dağı
04:30 Seksenler
BUZ DEVRİ 5: BÜYÜK ÇARPIŞMA FİLMİNİN KONUSU
Scrat'in meşe palamudunun peşindeki bitmeyen takibi, bu kez Dünya'nın dışına çıkmasına neden olur fakat Scrat, birtakım şanssız tesadüfler sonucunda dünyayı yok edebilecek olaylar zincirini başlatır.
Dünyaya çarpacağı kaçınılmaz olan göktaşından kaçabilmek için Manny, Sid, Diego ve arkadaşları, daha önce hiç görmedikleri yerler ve yaratıklarla karşılaşacakları bir yolculuğa çıkarlar. Mecara dolu bu yolculukta onları birçok şey beklemektedir...
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Sen Anlat Karadeniz
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Çakallarla Dans (Yerli Sinema)
16:00 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Buz Devri 5: Büyük Çarpışma (Yabancı Sinema)
21:50 Mağara (Yabancı Sinema)
23:50 Mağara (Yabancı Sinema)
01:50 Ateş Kuşları
04:30 Kaçak
HIZLI VE ÖFKELİ 9
Hızlı ve Öfkeli 9, geçmişinden gelen bir tehdide karşı mücadele etmek zorunda kalan Dom ve ekibinin hikayesini konu ediyor. Dominic Toretto'nun artık tek önceliği oğlu Brian'ı korumaktır. Oğlu ve Letty ile birlikte gözlerden uzak sakin bir yaşam süren Toretto, istese de geçmişinden kurtulamaz. Bu kez geçmişi ile yüzleşmek zorunda kalan Toretto, siber suçlu Cipher ile birlikte çalışan terk edilmiş kardeşi Jakob'a karşı savaşmak zorunda kalır. Ekibi ile yeniden bir araya gelen Dom, kardeşinin lideri olduğu dünyayı yıkacak olan planı durdurmak için zorlu bir mücadeleye girişir.
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 İnci Taneleri
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Hızlı ve Öfkeli 9 (Yabancı Sinema)
22:45 Çember: Karanlığın Gözleri (Yerli Sinema)
01:15 Hızlı ve Öfkeli 9 (Yabancı Sinema)
03:30 Güneşin Kızları
05:15 Çatı Katı Aşk
GÖRÜMCE
Yeliz erkek kardeşi Ahmet'e fazlasıyla düşkündür. Yeliz'in bu düşkünlüğü sonucu ikili birlikte yaşamaktadır. Fakat Yeliz'i kötü bir sürpriz beklemektedir, zira Ahmet bir kıza aşık olmuştur. İşler hızlı gelişir ve Ahmet kıza evlenme teklifi eder. Bunu duyan Yeliz'in dünyası başına yıkılır. Yeliz'in umudu, Ahmet'in şimdiye kadarki kız arkadaşlarını ayırdığı gibi bu kızdan da ayrılmasıdır. Ancak işini şansa bırakmayan Yeliz, arkadaş grubuyla kafa kafaya verip kardeşiyle sevdiği kızı ayırma planları yapmaya başlar. Kıskanç ablası Yeliz ile sevdiği kız Deniz arasında sıkışıp kalan Ahmet'in yapabileceği tek şey her şeyden habersiz Deniz’i ablasının tuzaklarından korumaya çalışmaktır. Bu mücadele boyunca Yeliz'i de, Deniz'i de, Ahmet’i de türlü komik maceralar beklemektedir...
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Ateşböceği
09:00 Ada Masalı
11:00 Dolunay
13:30 Yüksek Sosyete
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Görümce (Yerli Sinema)
22:30 Görümce (Yerli Sinema)
01:00 İstanbullu Gelin
03:00 Yüksek Sosyete
05:00 Erkenci Kuş