12 TEMMUZ 2024 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

KATİL AVCISI

Katil Avcısı, dünyayı tehdit eden bir darbe planını engellemeye çalışan bir yüzbaşı ve ekibinin hikayesini konu ediyor. Kuzey Buz Denizi'nin metrelerce altında, Yüzbaşı Joe Glass (Gerard Butler) önderliğindeki bir Amerikan denizaltısı, başka bir Amerikan denizaltısının Rusya'ya karşı gizli bir darbe planladığını ve dünya düzenini tehdit ettiğini öğrenir. Mürettebat ve ülke tehlikedeyken, Yüzbaşı Glass bir grup seçkin deniz komandosuyla birlikte, kaçırılan Rusya başbakanını kurtarmalı ve 3. Dünya Savaşı'na engel olmak için düşman hattına sızmalıdır.

"Kod Adı: Olympus", "Uzaydan Gelen Fırtına" ve "Suç Takımı" gibi aksiyon filmlerinde izlediğimiz Gerard Butler'ın başrolünü üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Donovan Marsh oturuyor. Başrol Butler'a filmde, "En Karanlık Saat" ile bu sene Oscar kazanan Gary Oldman, geçtiğimiz sene "John Wick 2"de izlediğimiz Common, Emmy adaylığı bulunan Linda Cardellini, geçtiğimiz sene aramızdan ayrılan İsveçli aktör Michael Nyqvist, "Black Sails" dizisinden tanıdığımız Toby Stephens, Caroline Goodall ve Ryan McPartlin gibi isimler eşlik ediyor. Filmin senaryosunu ise Arne Schmidt ve Jamie Moss kaleme alıyor.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:30 Aşk Laftan Anlamaz

09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:00 Sandık Kokusu

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:30 Show Ana Haber

20:00 Katil Avcısı (Yabancı Sinema)

22:30 Üçlü Tehlike (Yabancı Sinema)

00:30 Katil Avcısı (Yabancı Sinema)

02:45 Üçlü Tehlike (Yabancı Sinema)

04:15 Arıza

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