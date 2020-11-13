Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 13 Kasım Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Ramo
KANAL D YAYIN AKIŞI
16:15 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
FOX TV YAYIN AKIŞI
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile Ana Haber
20:00 Çocukluk
23:45 Zümrüdüanka
STAR TV YAYIN AKIŞI
16:30 Yeni Bir Ev
18:30 Star Haber
20:00 Babil
ATV YAYIN AKIŞI
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Hercai
TRT 1 YAYIN AKIŞI
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht "Abdülhamid"
TV8 YAYIN AKIŞI
14:15 Doya Doya Moda
20:00 Kırmızı Oda
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