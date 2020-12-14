Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 14 Aralık Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Çukur 'Dizi'
00.15 Arıza 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)
05.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
16.15 Zuhal Topal'la Sofrada
19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20.00 Yasak Elma 'Dizi'
23.45 Baraj 'Dizi' (Tekrar)
02.15 Zuhal Topal'la Sofrada (Tekrar)
04.30 Babam Sınıfta Kaldı
06.00 Şevkat Yerimdar 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
15.45 Yatıya Misafirim Var
19.00 Kanal D Haber
20.00 Recep İvedik 3 'Türk Filmi'
22.15 İyi Aile Babası 'Dizi' (Tekrar)
00.30 Bir Annenin Günahı 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Yatıya Misafirim Var (Tekrar)
05.15 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
16.20 Esra Erol'da
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Bal Kaymak 'Türk Filmi'
22.00 Bitirim İkili 'Yabancı Film'
00.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)
05.30 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
15.45 Acemi Anneler 'Dizi' (Tekrar)
17.15 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
20.00 Uyanış: Büyük Selçuklu 'Dizi'
00.15 'Dizi' (Tekrar)
02.15 52 Hafta 'Belgesel'
02.40 Türkan Hanım'ın Konağı 'Dizi' (Tekrar)
03.55 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar (Tekrar)
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