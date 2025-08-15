Tv yayın akışı 15 Ağustos 2025: Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?
Bugün televizyonda yayınlanacak yapımlar izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. 15 Ağustos 2025 TV yayın akışı listesi ile bugün ekrana gelecek programlar, fimler, ve yarışmalar belli oldu. Kanalların yayın akışlarına göre, bu akşam birçok yarışma programı izleyici karşısına çıkacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 15 Ağustos Cuma Show TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV yayın akışı
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kader Oyunları
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
17:00 4N1K
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Hızlı ve Öfkeli 7
22:45 Hızlı ve Öfkeli 7
01:30 Güven Bana
SHOW TV YAYIN AKIŞI
09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Olanlar Oldu
22:30 Davacı
00:00 Olanlar Oldu
TRT 1 YAYIN AKIŞI
08:10 Kod Adı Kırlangıç
09:45 Kendi Düşen Ağlamaz
13:00 Seksenler
14:05 Teşkilat
17:45 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema "Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 2"
22:15 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Uzak Şehir
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Durdurulamaz
21:45 Geçmişi Olmayan Adam
00:30 Durdurulamaz
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:00 İstanbullu Gelin
11:00 Aramızda Kalsın
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş (tekrar)
19:00 Star Haber (canlı)
20:00 Şekerpare
22:00 Açlık Oyunları Kuşların ve Yılanların Şarkısı
01:30 Açlık Oyunları Kuşların ve Yılanların Şarkısı
