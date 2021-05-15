Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 15 Mayıs Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13.00 Bir Şansım Olsa
14.30 Mavi Boncuk 'Türk Filmi'
16.15 İbo İle Güllüşah 'Türk Filmi'
18.45 Show Ana Haber
20.00 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi'
00.15 Cebimdeki Yabancı 'Türk Filmi'
02.15 Cebimdeki Yabancı 'Türk Filmi' (Tekrar)
03.45 İbo İle Güllüşah 'Türk Filmi' (Tekrar)
05.15 Sevcan'la Lezzet Yolunda (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
12.15 Kamera Arkası
13.00 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)
17.00 Yüz Numaralı Adam 'Türk Filmi'
19.00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20.00 Savaşçı 'Dizi'
00.15 Masumiyet 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Savaşçı 'Dizi' (Tekrar)
04.45 Masumiyet 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Kadın 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
12.00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
14.00 Çok Filim Hareketler Bunlar 'Türk Filmi'
16.30 En Güzel Bölüm
16.45 Sefirin Kızı 'Dizi' (Tekrar)
18.45 Star Haber
20.00 İbo Show
00.30 Hokkabaz 'Türk Filmi'
03.00 Yola Geldik 'Türk Filmi'
04.30 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
13.00 Arda'nın Mutfağı
14.00 Camdaki Kız 'Dizi' (Tekrar)
16.00 Coco 'Yabancı Film'
19.00 Kanal D Haber
20.00 Recep İvedik 4 'Türk Filmi'
22.30 Recep İvedik 4 'Türk Filmi' (Tekrar)
01.00 Hızlı ve Ateşli 'Yabancı Film
02.30 Hızlı ve Ateşli 'Yabancı Film (Tekrar)
04.00 Müzik Arası
05.00 Güllerin Savaşı 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
12.25 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
17.00 Arabalar 2 'Yabancı Film'
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kardeşlerim 'Dizi'
00.20 Hobbit : Beş Ordunun Savaşı 'Yabancı Film'
02.55 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olamaz 'Dizi' (Tekrar)
05.10 Kuruluş Osman 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
13.30 Yerli Belgesel
16.25 Yerli Dizi
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı 'Dizi'
00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01.30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01.45 Şampiyonlar 'Yabancı Film'
03.45 İyilik Hikayeleri
TV8 YAYIN AKIŞI
10:30 Süper 1 Takım
10:45 Doğduğun Ev Kaderindir
13:30 Salur Kazan
15:45 Kırmızı Oda
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
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