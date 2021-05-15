Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 15 Mayıs Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 Bir Şansım Olsa

14.30 Mavi Boncuk 'Türk Filmi'

16.15 İbo İle Güllüşah 'Türk Filmi'

18.45 Show Ana Haber

20.00 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi'

00.15 Cebimdeki Yabancı 'Türk Filmi'

02.15 Cebimdeki Yabancı 'Türk Filmi' (Tekrar)

03.45 İbo İle Güllüşah 'Türk Filmi' (Tekrar)

05.15 Sevcan'la Lezzet Yolunda (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

12.15 Kamera Arkası

13.00 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)

17.00 Yüz Numaralı Adam 'Türk Filmi'

19.00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20.00 Savaşçı 'Dizi'

00.15 Masumiyet 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Savaşçı 'Dizi' (Tekrar)

04.45 Masumiyet 'Dizi' (Tekrar)

06.00 Kadın 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

12.00 Vahe İle Evdeki Mutluluk

14.00 Çok Filim Hareketler Bunlar 'Türk Filmi'

16.30 En Güzel Bölüm

16.45 Sefirin Kızı 'Dizi' (Tekrar)

18.45 Star Haber

20.00 İbo Show

00.30 Hokkabaz 'Türk Filmi'

03.00 Yola Geldik 'Türk Filmi'

04.30 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)

06.00 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Arda'nın Mutfağı

14.00 Camdaki Kız 'Dizi' (Tekrar)

16.00 Coco 'Yabancı Film'

19.00 Kanal D Haber

20.00 Recep İvedik 4 'Türk Filmi'

22.30 Recep İvedik 4 'Türk Filmi' (Tekrar)

01.00 Hızlı ve Ateşli 'Yabancı Film

02.30 Hızlı ve Ateşli 'Yabancı Film (Tekrar)

04.00 Müzik Arası

05.00 Güllerin Savaşı 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

12.25 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

17.00 Arabalar 2 'Yabancı Film'

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Kardeşlerim 'Dizi'

00.20 Hobbit : Beş Ordunun Savaşı 'Yabancı Film'

02.55 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olamaz 'Dizi' (Tekrar)

05.10 Kuruluş Osman 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13.30 Yerli Belgesel

16.25 Yerli Dizi

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı 'Dizi'

00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01.30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01.45 Şampiyonlar 'Yabancı Film'

03.45 İyilik Hikayeleri

TV8 YAYIN AKIŞI

10:30 Süper 1 Takım

10:45 Doğduğun Ev Kaderindir

13:30 Salur Kazan

15:45 Kırmızı Oda

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler