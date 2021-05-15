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TV Yayın akışı 15 Mayıs 2021 Cumartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV yayın akışı 15 Mayıs 2021 Cumartesi yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Gönül Dağı, Kardeşlerim, Kuzey Yıldızı, Savaşçı yeni bölümüyle ekranlara gelecek. İşte, 15 Mayıs Cumartesi Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...

TV Yayın akışı 15 Mayıs 2021 Cumartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 15 Mayıs Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 Bir Şansım Olsa
14.30 Mavi Boncuk 'Türk Filmi'
16.15 İbo İle Güllüşah 'Türk Filmi'
18.45 Show Ana Haber
20.00 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi'
00.15 Cebimdeki Yabancı 'Türk Filmi'
02.15 Cebimdeki Yabancı 'Türk Filmi' (Tekrar)
03.45 İbo İle Güllüşah 'Türk Filmi' (Tekrar)
05.15 Sevcan'la Lezzet Yolunda (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

12.15 Kamera Arkası
13.00 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)
17.00 Yüz Numaralı Adam 'Türk Filmi'
19.00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20.00 Savaşçı 'Dizi'
00.15 Masumiyet 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Savaşçı 'Dizi' (Tekrar)
04.45 Masumiyet 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Kadın 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

12.00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
14.00 Çok Filim Hareketler Bunlar 'Türk Filmi'
16.30 En Güzel Bölüm
16.45 Sefirin Kızı 'Dizi' (Tekrar)
18.45 Star Haber
20.00 İbo Show
00.30 Hokkabaz 'Türk Filmi'
03.00 Yola Geldik 'Türk Filmi'
04.30 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Arda'nın Mutfağı
14.00 Camdaki Kız 'Dizi' (Tekrar)
16.00 Coco 'Yabancı Film'
19.00 Kanal D Haber
20.00 Recep İvedik 4 'Türk Filmi'
22.30 Recep İvedik 4 'Türk Filmi' (Tekrar)
01.00 Hızlı ve Ateşli 'Yabancı Film
02.30 Hızlı ve Ateşli 'Yabancı Film (Tekrar)
04.00 Müzik Arası
05.00 Güllerin Savaşı 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

12.25 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
17.00 Arabalar 2 'Yabancı Film'
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kardeşlerim 'Dizi'
00.20 Hobbit : Beş Ordunun Savaşı 'Yabancı Film'
02.55 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olamaz 'Dizi' (Tekrar)
05.10 Kuruluş Osman 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13.30 Yerli Belgesel
16.25 Yerli Dizi
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı 'Dizi'
00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01.30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01.45 Şampiyonlar 'Yabancı Film'
03.45 İyilik Hikayeleri

TV8 YAYIN AKIŞI

10:30 Süper 1 Takım

10:45 Doğduğun Ev Kaderindir

13:30 Salur Kazan

15:45 Kırmızı Oda

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

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