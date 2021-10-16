Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 16 Ekim Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13:00 Bir Şansım Olsa

14:00 Kalbimin Efendisi

16:45 Köşeyi Dönen Adam

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:30 Daha Hızlı Daha Öfkeli

01:45 Daha Hızlı Daha Öfkeli

03:30 Köşeyi Dönen Adam

FOX TV YAYIN AKIŞI

13:45 Yasak Elma

16.00 Kanunsuz Topraklar

19.00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Son Yaz 'Dizi'

00:15 Yalancılar ve Mumları 'Dizi' (Tekrar)

02.30 Yasak Elma 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

12:00 Ayrıcalıklı Rotalar

12:45 Ada Masalı

16.00 En Güzel Bölüm

16:15 Kiralık Aşk

18.45 Star Haber

20.00 Organize İşler 'Türk Filmi'

22.30 Organize İşler 'Türk Filmi' (Tekrar)

00.45 Ada Masalı

03.30 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Yargı

16:15 Sadakatsiz

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:15 Camdaki Kız

02:45 Arda'nın Mutfağı

03:30 Müzik Arası

ATV YAYIN AKIŞI

13:20 Hayalet Avcıları - Yabancı Sinema

15:35 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Gece Kuşu - Yabancı Sinema

02:30 Bir Zamanlar Çukurova

TRT 1 YAYIN AKIŞI

12:30 Kıbrıs Zafere Doğru

16:00 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:45 Masumlar Apartmanı

TV8 YAYIN AKIŞI

15:15 Kırmızı Oda

20:00 O Ses Türkiye

00:15 Paylaş Benimle

03:30 8x8