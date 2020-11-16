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TV Yayın akışı 16 Kasım 2020 Pazartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

TV yayın akışı 16 Kasım Pazartesi yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Çukur, Sefirin Kızı, Uyanış: Büyük Selçuklu, Yasak Elma, MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. İşte 16 Kasım Pazartesi Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

TV Yayın akışı 16 Kasım 2020 Pazartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 16 Kasım Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Çukur

KANAL D YAYIN AKIŞI

19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Geniş Aile Komşu Kızı
22:15 Çok Güzel Hareketler 2

ATV YAYIN AKIŞI

16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Alevlere Karşı
22:15 Türkler Geliyor

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:30 Bir Demet Tiyatro
18:30 Star Haber
20:00 Sefirin Kızı

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile Ana Haber
20:00 Yasak Elma

TRT 1 YAYIN AKIŞI

17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu

TV8 YAYIN AKIŞI

14:15 Doya Doya Moda
20:00 MasterChef Türkiye

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