17 Eylül Çarşamba günü televizyon kanalları izleyicilere yine dopdolu bir yayın akışı sunuyor. Bu akşam bir dizi yeni sezonuyla ekranlara dönüş yaparken, MasterChef Türkiye yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. TRT 1'de ise UEFA Şampiyonlar Ligi Ajax - Inter maçı futbolseverlerle buluşacak. İşte merak edenler için kanal kanal günün program, dizi, film, yarışma va maç içeriklerinin listesi haberimizde. İşte 17 Eylül 2025 Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...
17 Eylül 2025 TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece ‘’Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?’’ sorusu yanıt buldu. Kanalların yayın akışlarına göre, bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında birbirinden farklı zevklere hitap eden içerikler yayınlanacak. Kanal D dizisi Eşref Rüya yeni sezonu açarken, TRT 1’de UEFA Şampiyonlar Ligi Ajax - Inter maçı futbolseverlerle buluşacak. İşte 17 Eylül Çarşamba Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:30 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya (Yeni Sezon)
00:15 Uzak Şehir
02:45 Poyraz Karayel
04:45 Kuzey Güney
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
08:15 Bu Sabah
10:00 Veliaht
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Veliaht
22:45 Bahar
01:45 Kızılcık Şerbeti
04:00 Veliaht
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:43 İstiklal Marşı
05:45 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:35 Kara Tahta
09:25 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Cennetin Çocukları
14:30 Teşkilat
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Cennetin Çocukları
22:00 Ajax - Inter | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları
00:00 Cennetin Çocukları
02:55 Teşkilat
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Ateş Kuşları
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Gözleri Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Gözleri Karadeniz
22:45 Jack Reacher: Asla Geri Dönme
01:20 Can Borcu
04:00 Kardeşlerim
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
01:00 Baba Ocağı
03:00 Dürüye'nin Güğümleri
05:00 Söz
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Kıskanmak
19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20:00 Kıskanmak
02:15 Yaz Şarkısı
04:00 Bay Yanlış
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Gel Konuşalım
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
