        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 17 Eylül 2025: Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı

        17 Eylül Çarşamba TV yayın akışı listesi! Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        17 Eylül Çarşamba günü televizyon kanalları izleyicilere yine dopdolu bir yayın akışı sunuyor. Bu akşam bir dizi yeni sezonuyla ekranlara dönüş yaparken, MasterChef Türkiye yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. TRT 1'de ise UEFA Şampiyonlar Ligi Ajax - Inter maçı futbolseverlerle buluşacak. İşte merak edenler için kanal kanal günün program, dizi, film, yarışma va maç içeriklerinin listesi haberimizde. İşte 17 Eylül 2025 Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...

        Giriş: 17.09.2025 - 15:23 Güncelleme: 17.09.2025 - 15:23
        1

        17 Eylül 2025 TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece ‘’Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?’’ sorusu yanıt buldu. Kanalların yayın akışlarına göre, bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında birbirinden farklı zevklere hitap eden içerikler yayınlanacak. Kanal D dizisi Eşref Rüya yeni sezonu açarken, TRT 1’de UEFA Şampiyonlar Ligi Ajax - Inter maçı futbolseverlerle buluşacak. İşte 17 Eylül Çarşamba Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...

        2

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:30 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Eşref Rüya (Yeni Sezon)

        00:15 Uzak Şehir

        02:45 Poyraz Karayel

        04:45 Kuzey Güney

        3

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        08:15 Bu Sabah

        10:00 Veliaht

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Veliaht

        22:45 Bahar

        01:45 Kızılcık Şerbeti

        04:00 Veliaht

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:43 İstiklal Marşı

        05:45 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        06:35 Kara Tahta

        09:25 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Cennetin Çocukları

        14:30 Teşkilat

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Cennetin Çocukları

        22:00 Ajax - Inter | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları

        00:00 Cennetin Çocukları

        02:55 Teşkilat

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:00 Ateş Kuşları

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Gözleri Karadeniz

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Gözleri Karadeniz

        22:45 Jack Reacher: Asla Geri Dönme

        01:20 Can Borcu

        04:00 Kardeşlerim

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        16:15 Söz

        19:00 Star Haber

        20:00 Sahipsizler

        01:00 Baba Ocağı

        03:00 Dürüye'nin Güğümleri

        05:00 Söz

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Kıskanmak

        19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

        20:00 Kıskanmak

        02:15 Yaz Şarkısı

        04:00 Bay Yanlış

        06:00 Karagül

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:30 Gel Konuşalım

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03:30 Gel Konuşalım

