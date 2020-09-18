Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 18 Eylül Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 SHOW Ana Haber (Canlı)
20.00 Ramo 'Dizi' (Yeni Sezon)
23.15 Ramo 'Dizi' (Tekrar)
02.15 Arıza 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20.00 Bay Yanlış
00.15 Yasak Elma
03.00 Zuhal Topal'la Sofrada
04.45 Temizlik Benim İşim
06.15 Hayat Sevince Güzel
KANAL D YAYIN AKIŞI
19.00 Kanal D Haber
20.00 Arka Sokaklar 'Dizi' (Yeni Sezon)
00.15 Yeni Hayat 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Zahide Yetiş'le Gelin Görün (Tekrar)
04.30 Gelinim Mutfakta (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.30 Star Haber
20.00 Babil 'Dizi' (Yeni Bölüm)
00.15 İyi Günde Kötü Günde 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Demet Ve Alişan İle Sabah Sabah
05.00 Erkenci Kuş
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Ana Haber Bülteni
20.00 Hercai 'Dizi' (Yeni Bölüm)
00.20 Kardeş Payı 'Dizi' (Tekrar)
03.20 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Masumlar Apartmanı
23.05 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
00.30 Benim Adım Melek
03.45 Türkan Hanım'ın Konağı
05.00 Fazlası Zarar
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