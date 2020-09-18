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TV Yayın akışı 18 Eylül 2020 Cuma! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

TV yayın akışı 18 Eylül 2020 Cuma yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Arka Sokaklar, Babil, Bay Yanlış, Kırmızı Oda, Hercai ve Ramo dizileri yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Diğer televizyon kanallarında yarışma programları ve filmler yayınlanacak. İşte, 18 Eylül Cuma Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

TV Yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 18 Eylül Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 SHOW Ana Haber (Canlı)
20.00 Ramo 'Dizi' (Yeni Sezon)
23.15 Ramo 'Dizi' (Tekrar)
02.15 Arıza 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20.00 Bay Yanlış
00.15 Yasak Elma
03.00 Zuhal Topal'la Sofrada
04.45 Temizlik Benim İşim
06.15 Hayat Sevince Güzel

KANAL D YAYIN AKIŞI

19.00 Kanal D Haber
20.00 Arka Sokaklar 'Dizi' (Yeni Sezon)
00.15 Yeni Hayat 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Zahide Yetiş'le Gelin Görün (Tekrar)
04.30 Gelinim Mutfakta (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.30 Star Haber
20.00 Babil 'Dizi' (Yeni Bölüm)
00.15 İyi Günde Kötü Günde 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Demet Ve Alişan İle Sabah Sabah
05.00 Erkenci Kuş

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber Bülteni
20.00 Hercai 'Dizi' (Yeni Bölüm)
00.20 Kardeş Payı 'Dizi' (Tekrar)
03.20 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Masumlar Apartmanı
23.05 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
00.30 Benim Adım Melek
03.45 Türkan Hanım'ın Konağı
05.00 Fazlası Zarar

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