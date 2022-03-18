18 Mart TV yayın akışı dizi severler tarafından araştırılıyor. 18 Mart Cuma akşamı yayınlanacak dizi, film ve programlar merak ediliyor. 18 Mart Cuma akşamı; Arka Sokaklar, Aşk Mantık İntikam, Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli, Aziz, Kaderimin Oyunu ve Yalnız Kurt dizileri seyirci karşısına çıkıyor. 18 Mart Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şöyle;