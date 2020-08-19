Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları dizi, yarışma programları ve filmler izleyici ile buluşuyor. Peki bu akşam hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 19 Ağustos Çarşamba yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Zaman Makinesi 1973 (yerli film)

22.15 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı (yerli film)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Sen Çal Kapımı (yeni bölüm)

00.15 Bay Yanlış (tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Jurassic Park (yabancı film)

22.30 Arkadaşım Hoşgeldin (tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.00 Çok Güzel Hareketler 2 (tekrar)

22.30 Çarkıfelek (yeni bölüm)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber

20.00 Thor (yabancı film)

22.10 Canavarlar Firarda (yabancı film)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber

20.00 Yerçekimi (yabancı film)

21.50 Tövbeler Olsun (tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

16.15 Apartmanlar Yarışıyor (yeni bölüm)

20.00 MasterChef Türkiye (yeni bölüm)

00.15 Apartmanlar Yarışıyor (tekrar)

360 TV YAYIN AKIŞI

18.00 Akla Takılanlar (hafta içi her gün)

19.00 Ben Bilirim (hafta içi her gün)

21.00 Diriliş Ertuğrul (tekrar)