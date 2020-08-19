Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları dizi, yarışma programları ve filmler izleyici ile buluşuyor. Peki bu akşam hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 19 Ağustos Çarşamba yayın akışı şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Zaman Makinesi 1973 (yerli film)
22.15 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı (yerli film)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Sen Çal Kapımı (yeni bölüm)
00.15 Bay Yanlış (tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Jurassic Park (yabancı film)
22.30 Arkadaşım Hoşgeldin (tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.00 Çok Güzel Hareketler 2 (tekrar)
22.30 Çarkıfelek (yeni bölüm)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 atv Ana Haber
20.00 Thor (yabancı film)
22.10 Canavarlar Firarda (yabancı film)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 Yerçekimi (yabancı film)
21.50 Tövbeler Olsun (tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
16.15 Apartmanlar Yarışıyor (yeni bölüm)
20.00 MasterChef Türkiye (yeni bölüm)
00.15 Apartmanlar Yarışıyor (tekrar)
360 TV YAYIN AKIŞI
18.00 Akla Takılanlar (hafta içi her gün)
19.00 Ben Bilirim (hafta içi her gün)
21.00 Diriliş Ertuğrul (tekrar)
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