Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 19 Aralık Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
17.00 Çocuktan Al Haberi
18.45 Show Ana Haber
20.00 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi'
00.15 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Ramo 'Dizi' (Tekrar)
05.15 Gülümse Yeter 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
16.00 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20.00 Sen Çal Kapımı 'Dizi'
00.15 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Yasak Elma 'Dizi' (Tekrar)
04.45 Babam Sınıfta Kaldı
06.00 İnadına Aşk 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
13:30 Yerli dizi/sinema
16.20 Yerli dizi/sinema
18:45 Star Haber
20:00 İBO Show
KANAL D YAYIN AKIŞI
16.15 İyi Aile Babası 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Kanal D Haber
20.00 Bir Annenin Günahı 'Dizi'
23.30 Sadakatsiz 'Dizi' (Tekrar)
01.45 Hekimoğlu 'Dizi' (Tekrar)
04.00 Müzik Arası
05.00 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
15.30 Kuruluş Osman 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kim Milyoner Olmak İster
00.20 Senin Hikayen 'Türk Filmi'
02.15 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
15.55 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı 'Dizi'
00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01.30 'Dizi' (Tekrar)
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