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TV Yayın akışı 19 Kasım 2020 Perşembe! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

TV yayın akışı 19 Kasım 2020 Perşembe yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Alev Alev, Bir Başkadır, Bir Zamanlar Çukurova, Kalk Gidelim ve Mucide Doktor yeni bölümüyle ekranlara gelecek. İşte, 19 Kasım Perşembe Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

TV Yayın akışı 19 Kasım 2020 Perşembe! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 19 Kasım Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

12.45 Kalp Atışı 'Dizi' (Tekrar)
15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)
18.45 SHOW Ana Haber (Canlı)
20.00 Alev Alev 'Dizi' (Yeni Bölüm)
23.15 Ramo 'Dizi' (Tekrar)
02.15 Arıza 'Dizi' (Tekrar)
05.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20.00 Mucize Doktor
23.55 Hepsi Benim
01.45 Zuhal Topal'la Sofrada
03.30 Temizlik Benim İşim
04.30 Kadın
06.00 Şevkat Yerimdar

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.30 Star Haber
20.00 Kocan Kadar Konuş. Diriliş 'Yerli Sinema'
22.30 Kocan Kadar Konuş. Diriliş
00.30 İntikam Mermisi
02.10 İntikam Mermisi
03.00 Demet Ve Alişan İle Sabah Sabah
05.30 Erkenci Kuş

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber
20.00 İlk Yenilmez: Kaptan Amerika 'Yabancı Sinema'
22.30 İlk Yenilmez: Kaptan Amerika 'Yabancı Sinema'
00.45 Örümcek İstilası 'Yabancı Sinema'
02.30 Gelinim Mutfakta (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber Bülteni
20.00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Yeni Bölüm)
00.20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01.35 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)
04.20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Kalk Gidelim
23.45 3'te 3
01.00 Tövbeler Olsun
03.15 Fazlası Zarar
05.00 Şefin Özel Konuğu

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