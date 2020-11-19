Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 19 Kasım Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
12.45 Kalp Atışı 'Dizi' (Tekrar)
15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)
18.45 SHOW Ana Haber (Canlı)
20.00 Alev Alev 'Dizi' (Yeni Bölüm)
23.15 Ramo 'Dizi' (Tekrar)
02.15 Arıza 'Dizi' (Tekrar)
05.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20.00 Mucize Doktor
23.55 Hepsi Benim
01.45 Zuhal Topal'la Sofrada
03.30 Temizlik Benim İşim
04.30 Kadın
06.00 Şevkat Yerimdar
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.30 Star Haber
20.00 Kocan Kadar Konuş. Diriliş 'Yerli Sinema'
22.30 Kocan Kadar Konuş. Diriliş
00.30 İntikam Mermisi
02.10 İntikam Mermisi
03.00 Demet Ve Alişan İle Sabah Sabah
05.30 Erkenci Kuş
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.00 İlk Yenilmez: Kaptan Amerika 'Yabancı Sinema'
22.30 İlk Yenilmez: Kaptan Amerika 'Yabancı Sinema'
00.45 Örümcek İstilası 'Yabancı Sinema'
02.30 Gelinim Mutfakta (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Ana Haber Bülteni
20.00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Yeni Bölüm)
00.20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01.35 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)
04.20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Kalk Gidelim
23.45 3'te 3
01.00 Tövbeler Olsun
03.15 Fazlası Zarar
05.00 Şefin Özel Konuğu
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