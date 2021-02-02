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TV Yayın akışı 2 Şubat 2021 Salı! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV Yayın akışı 2 Şubat 2021 Salı yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Baraj, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hekimoğlu, Masumlar Apartmanı ve Survivor 2021 yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. İşte 2 Şubat Salı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...

TV Yayın akışı 2 Şubat 2021 Salı! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 2 Şubat Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Romantik Komedi

KANAL D YAYIN AKIŞI

15:45 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Hekimoğlu
23:45 Oyunun Sonu

ATV YAYIN AKIŞI

14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol2da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
23:45 Bir Zamanlar Çukurova

STAR TV YAYIN AKIŞI

13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Söz
18:30 Star Haber


FOX TV YAYIN AKIŞI

13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal
19:00 Selçuk Tepeli
20:00 Baraj
23:45 Son Yaz

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Masumlar Apartmanı

TV8 YAYIN AKIŞI

13:00 Doya Doya Moda
17:15 Yerli Sinema
20:00 Survivor Ünlüler- Gönüllüler

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