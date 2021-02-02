Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 2 Şubat Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Romantik Komedi
KANAL D YAYIN AKIŞI
15:45 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Hekimoğlu
23:45 Oyunun Sonu
ATV YAYIN AKIŞI
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol2da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
23:45 Bir Zamanlar Çukurova
STAR TV YAYIN AKIŞI
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Söz
18:30 Star Haber
FOX TV YAYIN AKIŞI
13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal
19:00 Selçuk Tepeli
20:00 Baraj
23:45 Son Yaz
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Masumlar Apartmanı
TV8 YAYIN AKIŞI
13:00 Doya Doya Moda
17:15 Yerli Sinema
20:00 Survivor Ünlüler- Gönüllüler
YORUMLAR