Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 2 Şubat Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Romantik Komedi

KANAL D YAYIN AKIŞI

15:45 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Hekimoğlu

23:45 Oyunun Sonu

ATV YAYIN AKIŞI

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol2da

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

23:45 Bir Zamanlar Çukurova

STAR TV YAYIN AKIŞI

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:30 Söz

18:30 Star Haber



FOX TV YAYIN AKIŞI

13:45 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal

19:00 Selçuk Tepeli

20:00 Baraj

23:45 Son Yaz

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Masumlar Apartmanı

TV8 YAYIN AKIŞI

13:00 Doya Doya Moda

17:15 Yerli Sinema

20:00 Survivor Ünlüler- Gönüllüler