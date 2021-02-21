Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 21 Şubat Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1, TV8 yayın akışı şöyle;



SHOW TV YAYIN AKIŞI

14:30 Zaman Makinesi 1973

16:45 Çocuktan Al Haberi

18:45 Show Ana Haber

20:00 Arıza

KANAL D YAYIN AKIŞI

14:00 Karınca Adam

16:15 Sadakatsiz

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Hekimoğlu

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:10 Yerli Dizi

18:45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

ATV YAYIN AKIŞI

16:00 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Hercai

FOX TV YAYIN AKIŞI

15:30 Mucize Doktor

19:00 Gülbin Tosun

20:00 Kefaret

TRT 1 YAYIN AKIŞI

17:30 Tozkoparan İskender

19:00 Ana Haber

20:00 Tövbeler Olsun

TV 8 YAYIN AKIŞI

16:00 Mutluluk Zamanı

20:00 Survivor 2021