        TV YAYIN AKIŞI 22 ARALIK 2025: Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 22 Aralık 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Kanallarda her gün birçok dizi, film, yarışma, haber bülteni ve program izleyici karşısına çıkıyor. Bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında ekrana gelecek yapımları merak eden seyirciler kanalların yayın akışlarını kontrol ediyor. 22 Aralık 2025 TV yayın akışı ''Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt veriyor. İşte 22 Aralık Pazartesi TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2025 - 15:50 Güncelleme: 22.12.2025 - 15:50
        1

        ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusunun yanıtı 22 Aralık Pazartesi günü kanallarda neler olduğunu merak eden seyirciler tarafından araştırılıyor. Bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımları kaçırmak istemeyenler TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı listelerini kontrol ediyor. İşte, kanal kanal 22 Aralık 2025 TV yayın akışı!

        2

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05.23 İstiklal Marşı

        05.25 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06.20 Kalk Gidelim

        09.20 Adını Sen Koy

        10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13.15 Seksenler

        14.45 Kasaba Doktoru

        17.45 Lingo Türkiye

        19.00 Ana Haber

        19.55 İddiaların Aksine

        20.00 Cennetin Çocukları

        00.15 Teşkilat

        02.30 Seksenler

        03.10 Kasaba Doktoru

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ATV YAYIN AKIŞI

        06.00 Aldatmak

        08.00 Kahvaltı Haberleri

        10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14.00 Mutfak Bahane

        16.00 Esra Erol’da

        19.00 atv Ana Haber

        20.00 Bergen

        23.20 Çığlık 5

        01.30 Çığlık 5

        03.30 Kardeşlerim

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06.00 Yeni Gelin

        08.15 Bu Sabah

        10.00 Sandık Kokusu

        12.30 Gelin Evi

        15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        18.45 Show Ana Haber

        20.00 Üç Kağıtçı

        21.45 Gerzek Şaban

        23.45 Rüya Gibi

        02.30 Üç Kağıtçı

        04.00 Gerzek Şaban

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07.00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09.00 Neler Oluyor Hayatta?

        11.00 Yaprak Dökümü

        13.45 Gelinim Mutfakta

        16.45 Uzak Şehir

        18.30 Kanal D Ana Haber

        20.00 Uzak Şehir

        00.15 Eşref Rüya

        03.00 Siyah Beyaz Aşk

        05.00 Üç Kız Kardeş

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07.00 Kiralık Aşk

        09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

        16.15 Söz

        19.00 Star Haber

        20.00 Çılgın İkili 3

        22.30 Çılgın İkili 3

        00.45 Hanım Köylü

        02.30 Söz

        04.30 Kiralık Aşk

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07.30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12.30 Yasak Elma

        13.30 En Hamarat Benim

        16.30 Ben Leman

        19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

        20.00 Kıskanmak

        23.00 Halef: Köklerin Çağrısı

        02.15 Sahtekarlar

        04.45 Şevkat Yerimdar

        05.15 Kefaret

        06.00 Son Yaz

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06.00 Dizi

        07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08.30 Oynat Bakalım

        09.00 Gel Konuşalım

        12.30 Zahide Yetiş’le Sence?

        16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        20.00 MasterChef Türkiye

        00.15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        03.30 Gel Konuşalım

        22 ARALIK 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
