TV yayın akışı 22 Aralık 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.23 İstiklal Marşı
05.25 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06.20 Kalk Gidelim
09.20 Adını Sen Koy
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.45 Kasaba Doktoru
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Cennetin Çocukları
00.15 Teşkilat
02.30 Seksenler
03.10 Kasaba Doktoru
ATV YAYIN AKIŞI
06.00 Aldatmak
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14.00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Bergen
23.20 Çığlık 5
01.30 Çığlık 5
03.30 Kardeşlerim
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Yeni Gelin
08.15 Bu Sabah
10.00 Sandık Kokusu
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Üç Kağıtçı
21.45 Gerzek Şaban
23.45 Rüya Gibi
02.30 Üç Kağıtçı
04.00 Gerzek Şaban
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
13.45 Gelinim Mutfakta
16.45 Uzak Şehir
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Uzak Şehir
00.15 Eşref Rüya
03.00 Siyah Beyaz Aşk
05.00 Üç Kız Kardeş
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Kiralık Aşk
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
16.15 Söz
19.00 Star Haber
20.00 Çılgın İkili 3
22.30 Çılgın İkili 3
00.45 Hanım Köylü
02.30 Söz
04.30 Kiralık Aşk
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Yasak Elma
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Ben Leman
19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20.00 Kıskanmak
23.00 Halef: Köklerin Çağrısı
02.15 Sahtekarlar
04.45 Şevkat Yerimdar
05.15 Kefaret
06.00 Son Yaz
TV8 YAYIN AKIŞI
06.00 Dizi
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Gel Konuşalım
12.30 Zahide Yetiş’le Sence?
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye
00.15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03.30 Gel Konuşalım
