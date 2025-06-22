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        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 22 Haziran 2025: Bugün TV’de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now yayın akışı

        TV yayın akışı 22 Haziran 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımları merak eden izleyiciler TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now yayın akışı listelerini kontrol ediyor. 22 Haziran Pazar günü kanallarda gündüzden akşam kuşağına kadar farklı zevklere hitap eden diziler, filmler, programlar, maçlar ve yarışmalar yer alıyor. Bu akşam TRT 1'de FIFA Kulüpler Kupası Real Madrid - Pachua maçı yayınlanacak. Kanal D'de ise yeni program Kuralsız Sokaklar yayın hayatına başlayacak. İşte, kanal kanal 22 Haziran 2025 TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.06.2025 - 09:35 Güncelleme: 22.06.2025 - 09:35
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        1

        Türkiye’nin önde gelen kanallarında her gün farklı dizi, film, program, maç ve yarışma izleyici karşısına çıkıyor. Bugün ekrana gelecek olan yapımları merak edenler kanalların yayın akışlarını kontrol ediyor. 22 Haziran 2025 TV yayın akışı listesine göre, bugün televizyon ekranlarında farklı zevklere hitap eden içerikler yayınlanacak. Özellikle Kuralsız Sokaklar programı ve Real Madrid - Pachua maçı için heyecan dorukta. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte 22 Haziran Pazar TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now yayın akışı listesi…

        2

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        05:25 Yedi Numara

        06:15 Beni Böyle Sev

        08:35 Alparslan: Büyük Selçuklu

        11:45 Enine Boyuna

        14:40 Mehmed: Fetihler Sultanı

        18:00 Ana Haber

        19:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Juventus -Wydad"

        21:00 Kupa Saati

        22:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Real Madrid - Pachua"

        00:15 Tutunamayanlar

        09:55 Kasaba Doktoru

        01:50 Lingo Türkiye

        02:55 Mehmed: Fetihler Sultanı

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:30 Hercai

        07:30 atv'de Hafta Sonu

        10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur'an ve Sünnet

        11:20 Güven Bana

        14:00 Çakallarla Dans 4

        16:00 Aile Saadeti

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

        00:20 Aile Saadeti

        03:00 Aldatmak

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Kavak Yelleri

        08:30 Konuştukça

        09:45 Magazin D Pazar

        12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

        13:45 Arda ile Omuz Omuza

        14:45 Düş Peşine

        16:45 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

        20.00 Kuralsız Sokaklar

        21:30 Kuralsız Sokaklar

        23:15 Kuralsız Sokaklar

        00:45 Attila

        02:15 Yargı

        04:30 5N1K

        05:20 Poyraz Karayel

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        08:00 Yavru ile Katip

        10:00 Pazar Sürprizi

        13:00 Gülen Adam

        15:15 Kızılcık Şerbeti

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Avanak Abdi

        21:45 Petrol Kralları

        23:45 Avanak Abdi

        01:30 Petrol Kralları

        03:15 Kızılcık Şerbeti

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        NOW YAYIN AKIŞI

        08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

        11:15 Leyla: Hayat… Aşk…Adalet

        13:30 Çift Kişilik Oda

        16:45 Yetenek Sizsiniz

        19:00 Now Ana Haber Hafta Sonu

        20:00 Leyla: Hayat… Aşk…Adalet

        00:15 Yetenek Sizsiniz

        02:30 Adım Farah

        04:15 Kefaret

        05:45 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İki Aile

        09:00 Hanım Köylü

        11:00 Tülin Şahin ile Moda

        12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

        14:15 Sahipsizler

        15:45 Aramızda Kalsın

        19:00 Star Haber

        20:00 Patron Mutlu Son İstiyor

        22:30 Patron Mutlu Son İstiyor

        00:30 Sahipsizler

        03:00 Kaderimin Oyunu

        04:30 Türk Müziği

        05:30 Aramızda Kalsın

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        08:00 Oynat Bakalım

        08:45 Gençlik Rüzgarı

        10:00 Gazete Magazin

        14:15 İşte Benim Stilim

        20:00 MasterChef Türkiye

        22 HAZİRAN 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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