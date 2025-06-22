TV yayın akışı 22 Haziran 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
Bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımları merak eden izleyiciler TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now yayın akışı listelerini kontrol ediyor. 22 Haziran Pazar günü kanallarda gündüzden akşam kuşağına kadar farklı zevklere hitap eden diziler, filmler, programlar, maçlar ve yarışmalar yer alıyor. Bu akşam TRT 1'de FIFA Kulüpler Kupası Real Madrid - Pachua maçı yayınlanacak. Kanal D'de ise yeni program Kuralsız Sokaklar yayın hayatına başlayacak. İşte, kanal kanal 22 Haziran 2025 TV yayın akışı listesi...
Türkiye’nin önde gelen kanallarında her gün farklı dizi, film, program, maç ve yarışma izleyici karşısına çıkıyor. Bugün ekrana gelecek olan yapımları merak edenler kanalların yayın akışlarını kontrol ediyor. 22 Haziran 2025 TV yayın akışı listesine göre, bugün televizyon ekranlarında farklı zevklere hitap eden içerikler yayınlanacak. Özellikle Kuralsız Sokaklar programı ve Real Madrid - Pachua maçı için heyecan dorukta. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte 22 Haziran Pazar TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now yayın akışı listesi…
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:25 Yedi Numara
06:15 Beni Böyle Sev
08:35 Alparslan: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
14:40 Mehmed: Fetihler Sultanı
18:00 Ana Haber
19:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Juventus -Wydad"
21:00 Kupa Saati
22:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Real Madrid - Pachua"
00:15 Tutunamayanlar
09:55 Kasaba Doktoru
01:50 Lingo Türkiye
02:55 Mehmed: Fetihler Sultanı
ATV YAYIN AKIŞI
06:30 Hercai
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur'an ve Sünnet
11:20 Güven Bana
14:00 Çakallarla Dans 4
16:00 Aile Saadeti
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Aile Saadeti
03:00 Aldatmak
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Düş Peşine
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20.00 Kuralsız Sokaklar
21:30 Kuralsız Sokaklar
23:15 Kuralsız Sokaklar
00:45 Attila
02:15 Yargı
04:30 5N1K
05:20 Poyraz Karayel
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
08:00 Yavru ile Katip
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Gülen Adam
15:15 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Avanak Abdi
21:45 Petrol Kralları
23:45 Avanak Abdi
01:30 Petrol Kralları
03:15 Kızılcık Şerbeti
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Leyla: Hayat… Aşk…Adalet
13:30 Çift Kişilik Oda
16:45 Yetenek Sizsiniz
19:00 Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Leyla: Hayat… Aşk…Adalet
00:15 Yetenek Sizsiniz
02:30 Adım Farah
04:15 Kefaret
05:45 Karagül
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
09:00 Hanım Köylü
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:15 Sahipsizler
15:45 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 Patron Mutlu Son İstiyor
22:30 Patron Mutlu Son İstiyor
00:30 Sahipsizler
03:00 Kaderimin Oyunu
04:30 Türk Müziği
05:30 Aramızda Kalsın
TV8 YAYIN AKIŞI
08:00 Oynat Bakalım
08:45 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
14:15 İşte Benim Stilim
20:00 MasterChef Türkiye
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