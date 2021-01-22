Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 22 Ocak 2021 Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

12.30 Adını Feriha Koydum 'Dizi' (Tekrar)

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Ramo 'Dizi'

00.15 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)

05.15 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Gelinim Mutfakta

15.45 Arka Sokaklar 'Dizi'

19.00 Kanal D Haber

20.00 Arka Sokaklar 'Dizi'

00.15 Beyaz Show (Kolaj)

02.15 Gelinim Mutfakta (Tekrar)

04.00 Arda İle Omuz Omuza (Tekrar)

04.45 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma 'Dizi'

16.20 Esra Erol'da

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Akıncı 'Dizi'

00.20 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Dünya Avucunuzda

14.00 Temizlik Benim İşim

16.15 Zuhal Topal'la Sofrada

19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20.00 Son Yaz 'Dizi'

23.30 Sen Çal Kapımı 'Dizi' (Tekrar)

02.00 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)

04.15 Zuhal Topal'la Sofrada (Tekrar)

06.00 İnadına Aşk 'Dizi' (Tekrar)

TRT1 YAYIN AKIŞI

13.30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15.55 Acemi Anneler 'Dizi' (Tekrar)

17.15 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Payitaht "Abdülhamid" 'Dizi'

00.15 Pele: Bir Efsanenin Doğuşu 'Yabancı Film'

02.35 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

03.20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar (Tekrar)