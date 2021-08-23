Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 23 Ağustos Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
00.15 Züğürt Ağa 'Türk Filmi'
02.15 Züğürt Ağa 'Türk Filmi'(Tekrar)
04.00 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.00 En Hamarat Benim
16.00 Fulya İle Umudun Olsun
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Pilav Üstü Aşk 'Türk Filmi'
22.30 Bircanlar Lokantası 'Türk Filmi'
00.30 Pilav Üstü Aşk 'Türk Filmi' (Tekrar)
02.30 Fulya İle Umudun Olsun (Tekrar)
05.00 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)
06.00 İnadına Aşk 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
13.00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16.00 Star Market
18.45 Star Haber
20.00 Eyyvah Eyvah 2 'Türk Filmi'
22.30 Eyyvah Eyvah 2 'Türk Filmi' (Tekrar)
00.30 Sabahın Sultanı Seda Sayan(Tekrar)
02.50 Star Market (Tekrar)
05.00 Kaçak Gelinler 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
13.00 Gelinim Mutfakta
15.45 Ece Üner İle Susma
19.00 Kanal D Haber
20.00 Aşkın Tarifi 'Dizi'
00.15 Kırık Hayatlar 'Dizi' (Tekrar)
01.30 Bayan Meadows 'Yabancı Film'
03.00 Gelinim Mutfakta (Tekrar)
05.00 Ece Üner İle Susma (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Sağ Salim 'Türk Filmi'
16.20 Kardeşlerim 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kalp Yarası 'Dizi'
00.20 Baş Belası 'Dizi' (Tekrar)
03.05 Kalp Yarası 'Dizi' (Tekrar)
05.35 Hercai 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
15.10 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Seksenler 'Dizi'
23.45 Seneye Bu Zamanlar
01.35 Dünya Hali 'Dizi' (Tekrar)
02.25 Kriminal
03.25 Yıldızların Yolu
TV8 YAYIN AKIŞI
14:15 Paylaş Benimle
15:15 Paylaş Benimle
17:15 Masterchef Türkiye 2021
20:00 Masterchef Türkiye 2021
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