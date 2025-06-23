23 Haziran 2025 TV yayın akışı | Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
23 Haziran 2025 TV yayın akışı bugün televizyon ekranlarında hangi yapımların yayınlanacağını merak eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. Kanalların yayın akışına göre, bu akşam birbirinden farklı türde filmler ve yarışma programları ekranlara gelecek. ATV'de Aile Saadeti dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. TRT 1'de ise FIFA Kulüpler Kupası Grup Maçları futbolseverleri bekliyor olacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 23 Haziran Pazartesi Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...
Gününü televizyon karşısında geçirecek olan izleyiciler sabah, öğle ve akşam kuşağında ekrana gelecek yapımları araştırmaya başladı. Türkiye’nin en çok izlenen kanalları 23 Haziran 2025 TV yayın akışı listelerini paylaştı. Böylece bugün hangi dizi, film ve programların yayınlanacağı belli oldu. Buna göre, bu akşam birbirinden farklı türde filmler, yarışmalar ekranda olacak. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 23 Haziran Pazartesi Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi Gelsin
09:00 Aşk Laftan Anlamaz
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 7. Koğuştaki Mucize
22:30 Züğürt Ağa
00:45 7. Koğuştaki Mucize
02:30 Züğürt Ağa
04:30 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Menajerimi Ara
09:00 Ada Masalı
11:00 Ateşböceği
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Şaban Oğlu Şaban
22:15 K-9
00:15 K-9
02:30 Kalbimin Efendisi
04:00 Kaderimin Oyunu
05:30 Erkenci Kuş
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Yumurcak Köprüaltı Çocuğu
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
23:00 Kuralsız Sokaklar
01:15 Agorafobi
02:45 Yargı
04:45 Poyraz Karayel
ATV YAYIN AKIŞI
06:30 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Nursel ile Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Aile Saadeti
23:20 Aile Saadeti
02:00 Aile Saadeti
04:50 Aldatmak
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:13 İstiklal Marşı ve Günün Programı
06:15 Balkan Ninnisi
09:00 Kod Adı Kırlangıç
10:15 Kasaba Doktoru
13:15 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
14:20 Seksenler
15:30 Teşkilat
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Gassal
22:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Seattle Sounders-PSG"
00:15 Tutunamayanlar
01:45 Lingo Türkiye
02:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
04:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Porto-Al Ahly"
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalat Saat
10:00 Yasak Elma
13:00 Sen Çal Kapımı
16:00 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
21:00 Yetenek Sizsiniz
23:45 Çift Kişilik Oda
02:45 Adım Farah
05:00 Kefaret
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 Gel Konuşalım
11:00 MasterChef Türkiye
12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 İşte Benim Stilim
04:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
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