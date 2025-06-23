Gününü televizyon karşısında geçirecek olan izleyiciler sabah, öğle ve akşam kuşağında ekrana gelecek yapımları araştırmaya başladı. Türkiye’nin en çok izlenen kanalları 23 Haziran 2025 TV yayın akışı listelerini paylaştı. Böylece bugün hangi dizi, film ve programların yayınlanacağı belli oldu. Buna göre, bu akşam birbirinden farklı türde filmler, yarışmalar ekranda olacak. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 23 Haziran Pazartesi Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...