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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 23 HAZİRAN 2025: Bugün televizyonda neler var? Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi

        23 Haziran 2025 TV yayın akışı | Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        23 Haziran 2025 TV yayın akışı bugün televizyon ekranlarında hangi yapımların yayınlanacağını merak eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. Kanalların yayın akışına göre, bu akşam birbirinden farklı türde filmler ve yarışma programları ekranlara gelecek. ATV'de Aile Saadeti dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. TRT 1'de ise FIFA Kulüpler Kupası Grup Maçları futbolseverleri bekliyor olacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 23 Haziran Pazartesi Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2025 - 10:57 Güncelleme: 23.06.2025 - 10:57
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        1

        Gününü televizyon karşısında geçirecek olan izleyiciler sabah, öğle ve akşam kuşağında ekrana gelecek yapımları araştırmaya başladı. Türkiye’nin en çok izlenen kanalları 23 Haziran 2025 TV yayın akışı listelerini paylaştı. Böylece bugün hangi dizi, film ve programların yayınlanacağı belli oldu. Buna göre, bu akşam birbirinden farklı türde filmler, yarışmalar ekranda olacak. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 23 Haziran Pazartesi Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi Gelsin

        09:00 Aşk Laftan Anlamaz

        12:00 Bahar

        15:00 Kızılcık Şerbeti

        18:25 Show Ana Haber

        20:00 7. Koğuştaki Mucize

        22:30 Züğürt Ağa

        00:45 7. Koğuştaki Mucize

        02:30 Züğürt Ağa

        04:30 Kızılcık Şerbeti

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Menajerimi Ara

        09:00 Ada Masalı

        11:00 Ateşböceği

        13:30 Kiralık Aşk

        16:15 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 Şaban Oğlu Şaban

        22:15 K-9

        00:15 K-9

        02:30 Kalbimin Efendisi

        04:00 Kaderimin Oyunu

        05:30 Erkenci Kuş

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Kavak Yelleri

        09:00 Yumurcak Köprüaltı Çocuğu

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:30 Gelinim Mutfakta

        16:30 Aşk-ı Memnu

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Arka Sokaklar

        23:00 Kuralsız Sokaklar

        01:15 Agorafobi

        02:45 Yargı

        04:45 Poyraz Karayel

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:30 Hercai

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Nursel ile Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol’da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Aile Saadeti

        23:20 Aile Saadeti

        02:00 Aile Saadeti

        04:50 Aldatmak

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        06:13 İstiklal Marşı ve Günün Programı

        06:15 Balkan Ninnisi

        09:00 Kod Adı Kırlangıç

        10:15 Kasaba Doktoru

        13:15 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        14:20 Seksenler

        15:30 Teşkilat

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Gassal

        22:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Seattle Sounders-PSG"

        00:15 Tutunamayanlar

        01:45 Lingo Türkiye

        02:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        04:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Porto-Al Ahly"

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08:30 Çalat Saat

        10:00 Yasak Elma

        13:00 Sen Çal Kapımı

        16:00 Karagül

        19:00 NOW Ana Haber

        20:00 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

        21:00 Yetenek Sizsiniz

        23:45 Çift Kişilik Oda

        02:45 Adım Farah

        05:00 Kefaret

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08:30 Gel Konuşalım

        11:00 MasterChef Türkiye

        12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

        00:15 MasterChef Türkiye

        02:30 İşte Benim Stilim

        04:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        23 HAZİRAN 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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