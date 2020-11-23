Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 23 Kasım Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

15:45 Show Ana Haber

20:00 Çukur

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:15 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Bir Annenin Günahı

22:30 Aşk Tesadügleri Sever



ATV YAYIN AKIŞI

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Sağ Salim

22:00 Şansımı Seveyim

23:55 Maria ile Mustafa

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:30 Bir Demet Tiyatro

18:30 Star Haber

20:00 Sefirin Kızı

FOX TV YAYIN AKIŞI

13:45 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile Sofrada

20:00 Yasak Elma

TRT 1 YAYIN AKIŞI

15:45 Acemi Anneler

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu



TV8 YAYIN AKIŞI

14:15 Doya Doya Moda

20:00 MasterChef Türkiye