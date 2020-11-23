Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 23 Kasım Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
15:45 Show Ana Haber
20:00 Çukur
KANAL D YAYIN AKIŞI
16:15 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Bir Annenin Günahı
22:30 Aşk Tesadügleri Sever
ATV YAYIN AKIŞI
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Sağ Salim
22:00 Şansımı Seveyim
23:55 Maria ile Mustafa
STAR TV YAYIN AKIŞI
16:30 Bir Demet Tiyatro
18:30 Star Haber
20:00 Sefirin Kızı
FOX TV YAYIN AKIŞI
13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile Sofrada
20:00 Yasak Elma
TRT 1 YAYIN AKIŞI
15:45 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu
TV8 YAYIN AKIŞI
14:15 Doya Doya Moda
20:00 MasterChef Türkiye
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