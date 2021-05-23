Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 23 Mayıs Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

14:45 Tarkan Altın Madalyon

16:30 Öyle Olsun

18:45 Show Ana Haber

20:00 Deliha 2

22:30 Acı Tatlı Ekşi

KANAL D YAYIN AKIŞI

14:00 Herkül: Efsane Başlıyor

16.00 Camdaki Kız

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Hekimoğlu

STAR TV YAYIN AKIŞI

15:15 En Güzel Bölüm

15:30 Kağıt Ev

18:45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

ATV YAYIN AKIŞI

16:30 Bozkır Arslanı Celaleddin

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

TRT 1 YAYIN AKIŞI

14:05 Gönül Dağı

17:00 Tozkoparan İskender

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

23:45 3'te 3

FOX TV YAYIN AKIŞI

15:30 Mucize Doktor

19:00 Gülbin Tosun

20:00 Kefaret

TV 8 YAYIN AKIŞI

13:45 Kırmızı Oda

17:15 Recep İvedik 5

20:00 Survivor 2021