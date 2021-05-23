Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 23 Mayıs Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
14:45 Tarkan Altın Madalyon
16:30 Öyle Olsun
18:45 Show Ana Haber
20:00 Deliha 2
22:30 Acı Tatlı Ekşi
KANAL D YAYIN AKIŞI
14:00 Herkül: Efsane Başlıyor
16.00 Camdaki Kız
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Hekimoğlu
STAR TV YAYIN AKIŞI
15:15 En Güzel Bölüm
15:30 Kağıt Ev
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
ATV YAYIN AKIŞI
16:30 Bozkır Arslanı Celaleddin
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
TRT 1 YAYIN AKIŞI
14:05 Gönül Dağı
17:00 Tozkoparan İskender
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
23:45 3'te 3
FOX TV YAYIN AKIŞI
15:30 Mucize Doktor
19:00 Gülbin Tosun
20:00 Kefaret
TV 8 YAYIN AKIŞI
13:45 Kırmızı Oda
17:15 Recep İvedik 5
20:00 Survivor 2021
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