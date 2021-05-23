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TV Yayın akışı 23 Mayıs 2021 Pazar! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV Yayın akışı 23 Mayıs 2021 Pazar yani, bugün için araştırılıyor. Bu akşam Kefaret, Menajerimi Ara, Teşkilat, Tozkoparan İskender ve Survivor 2021 yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. İşte 23 Mayıs Pazar Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...

TV Yayın akışı 23 Mayıs 2021 Pazar! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 23 Mayıs Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

14:45 Tarkan Altın Madalyon
16:30 Öyle Olsun
18:45 Show Ana Haber
20:00 Deliha 2
22:30 Acı Tatlı Ekşi

KANAL D YAYIN AKIŞI

14:00 Herkül: Efsane Başlıyor
16.00 Camdaki Kız
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Hekimoğlu

STAR TV YAYIN AKIŞI

15:15 En Güzel Bölüm
15:30 Kağıt Ev
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara

ATV YAYIN AKIŞI

16:30 Bozkır Arslanı Celaleddin
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Kim Milyoner Olmak İster

TRT 1 YAYIN AKIŞI

14:05 Gönül Dağı
17:00 Tozkoparan İskender
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
23:45 3'te 3

FOX TV YAYIN AKIŞI

15:30 Mucize Doktor
19:00 Gülbin Tosun
20:00 Kefaret

TV 8 YAYIN AKIŞI

13:45 Kırmızı Oda
17:15 Recep İvedik 5
20:00 Survivor 2021

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