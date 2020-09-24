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TV Yayın akışı 24 Eylül 2020 Perşembe! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

TV yayın akışı 24 Eylül 2020 Perşembe yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Bir Zamanlar Çukurova, Mucize Doktor, Yarım Kalan Aşklar ve Yeni Hayat dizileri yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Diğer televizyon kanallarında yarışma programları ve filmler yayınlanacak. İşte, 24 Eylül Perşembe Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

TV Yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 24 Eylül Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 SHOW Ana Haber (Canlı)
20.00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor 'Türk Filmi'
21.45 Kibar Feyzo 'Türk Filmi'
23.45 Arıza 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Ramo 'Dizi' (Tekrar)
05.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20.00 Mucize Doktor
00.00 Yasak Elma
02.45 Zuhal Topal'la Sofrada
04.30 Temizlik Benim İşim
06.00 Hayat Sevince Güzel

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber
20.00 Yeni Hayat 'Dizi' (Yeni Bölüm)
02.45 Zahide Yetiş'le Gelin Görün (Tekrar)
04.45 Gelinim Mutfakta (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.30 Star Haber
20.00 İyi Günde Kötü Günde 'Dizi'
23.15 Çember
03.20 Demet Ve Alişan İle Sabah Sabah

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber Bülteni
20.00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Yeni Bölüm)
00.20 İkimizin Yerine
03.00 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)
05.30 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Masumlar Apartmanı
22.55 3'te 3
00.45 Kalk Gidelim
03.15 Türkan Hanım'ın Konağı
04.30 Fazlası Zarar

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