Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 24 Eylül Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 SHOW Ana Haber (Canlı)
20.00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor 'Türk Filmi'
21.45 Kibar Feyzo 'Türk Filmi'
23.45 Arıza 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Ramo 'Dizi' (Tekrar)
05.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20.00 Mucize Doktor
00.00 Yasak Elma
02.45 Zuhal Topal'la Sofrada
04.30 Temizlik Benim İşim
06.00 Hayat Sevince Güzel
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.00 Yeni Hayat 'Dizi' (Yeni Bölüm)
02.45 Zahide Yetiş'le Gelin Görün (Tekrar)
04.45 Gelinim Mutfakta (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.30 Star Haber
20.00 İyi Günde Kötü Günde 'Dizi'
23.15 Çember
03.20 Demet Ve Alişan İle Sabah Sabah
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Ana Haber Bülteni
20.00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Yeni Bölüm)
00.20 İkimizin Yerine
03.00 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)
05.30 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Masumlar Apartmanı
22.55 3'te 3
00.45 Kalk Gidelim
03.15 Türkan Hanım'ın Konağı
04.30 Fazlası Zarar
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